IEEE Spectrum 2020 年编程语言排行：Python 居首，Cobol 榜上有名

IEEE Spectrum 发布了 2020 年年度编程语言排行榜。IEEE Spectrum 编程语言排行榜一年发布一次，今年是其发布的第七年。

今年的排行榜包含 55 种语言，其排序综合 8 个重要线上数据源的 11 个指标而成，例如 CareerBuilder、GitHub、Google、Hacker News、the IEEE、Reddit、Stack Overflow 和 Twitter 等。

与其它排行榜不同的是，IEEE Spectrum 可以让读者自己选择参数组合时的权重，得到不同的排序结果。考虑到不同 Spectrum 读者的需求，他们提供了几个预设的权重 —— 如新兴的语言、雇主 / 求职者需求的语言、开源的热门语言等。读者也可按 Web 端、移动端、嵌入式等不同的应用场景来对语言进行排序。

IEEE Spectrum 2020 编程语言 Top 10 如下：

Python 再度蝉联榜首，并且在各类不同的权重下都保持领先地位。Java 和 C 语言也依旧排名第二和第三。

除了机器学习、数据分析的流行，Python 高居此位也可以部分归因于其对教育领域的渗透。如今 Python 越来越多地被纳入教学安排，学生们反复搜索和查找相关知识，这在某种程度上膨胀了它的度量指标。

比较亮眼的是从第 11 位跃升至第 7 位的 Arduino，它鲜少出现在其他编程语言排行榜中。也许会有人认为，作为一个硬件平台，Arduino 不该被归为语言。IEEE Spectrum 则表示自己对 “编程语言”的定义比较贴近实际：Arduino 基于 Wiring 和 C/C++，但 “现实是，当人们希望使用兼容 Arduino 的微控制器时，他们通常会搜索 ‘Arduino 代码’ 或购买有关 ‘Arduino 编程’ 的书，而不是 ‘Wiring 代码’ 或 ‘C 编程’ ”。

2020 年，无法绕开的 COVID-19 也在这份榜单中留下了痕迹。例如，将交互指标切换至 Twitter 后排名飙升至第 7 的 Cobol。这是一门相当古老的语言，多被用于一些比较重要且大型的商业数据处理领域。即便已经过时多年，多数金融业核心系统仍在使用 Cobol。系统庞大难修改是一方面，Cobol 的稳定性也使它的生命延期超乎寻常。

今年，受疫情影响，美国政府需要处理大量失业给付，但难以应付 Cobol 编写的老旧系统，许多地方的失业救济金系统不堪重负，非完全自动化的程序操作起来也很耗时耗力。因此，很多已退休的 Cobol 又返回来协助维护系统，Cobol 的创始团队还在网上公开了教程和学习资源。这则比较特别的新闻在那段时间引发了网络热议，Cobol 语言的讨论度迅速上升，这一切都在榜单中得到了彰显。

完整排行信息可以查看 IEEE Spectrum 官网