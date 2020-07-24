微软 Edge 浏览器 Linux 版本仍在排期

微软透露了 Microsoft Edge 即将上线的多项重要功能。负责 Edge 产品开发的微软员工在社区发表了 Edge 最新的功能开发排期表，并表示已经根据用户反馈的情况，优先安排开发用户期待比较高的功能。

从排期表来看，最新的 Canary 通道版本将会上线两项功能，分别是在 PDF 文件中支持通过目录进行导航，以及允许在设备之间同步浏览历史记录。

此外微软还提到了不在计划中的功能，例如通过鼠标手势进行导航和关闭标签等常见操作，以及使用 Google 帐户登录浏览器等。微软表示，对于不在计划中的功能，他们暂时不会考虑实现，不过会继续跟踪并在需要时重新考虑他们自己的解决方案。

至于呼声较高的 Edge for Linux，从该表可以看到，此功能进入排期表已有 26 周，但目前仍处于“已计划（Planned）”状态。微软表示，处于该状态即意味着他们已审核了此反馈并制定了解决方案，但是还没有准备好分享实现功能的时间范围。

下面是部分排期优先级较高的需求：