纽约时报 CEO：过度监管谷歌等科技巨头会产生不利后果

▲ Mark Thompson

据外媒报道，本周即将离任的纽约时报公司首席执行官马克 · 汤普森（Mark Thompson）在一次采访中表示，旨在解决谷歌和 Facebook 带来的新闻业问题的规定可能会带来不利后果。

新闻业商业模式被谷歌和 Facebook 等科技巨头所颠覆，它们已经从出版商那里吸取了在线广告收入，并且在不支付新闻媒体费用的情况下分发新闻文章。

汤普森曾将《纽约时报》转型为 “订阅优先的商业模式”。他本周表示，如果一家新闻机构过度依赖数字广告，那么它就是 “直截了当的竞争对手”，其主要平台也出售广告——那么大多数没有特色品牌和内容的新闻机构将很难赢得这场战争的胜利，因为这些平台要大很多。

在美国以外，一些监管机构正在让科技巨头为新闻付费：法国的竞争主管部门已命令谷歌为其内容向法国发行商支付费用，澳大利亚监管机构则强迫该公司和 Facebook 与当地媒体集团分享广告收入。

尽管汤普森认为对平台的监管审查是合理的，但他认为给监管机构和政客更多的媒体控制权是有风险的。

“我个人的观点是，主要平台越能在双边和自愿情况下开展工作，在各个层面上支持新闻事业，那就越好，”汤普森说，“它越是成为长期的、监管和政治过程的一部分，就越不可能及时提供帮助，而您也越有可能遭受各种不良后果。”

汤普森将于 9 月份卸任，公司首席运营官梅雷迪思 · 科皮特 · 列维恩（Meredith Kopit Levien 成为新的首席执行官。