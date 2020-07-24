重磅！骁龙 865 可超 865 Plus？红魔 5S 暗示将支持 GPU Boost

IT之家7月24日消息 中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞曾于 7 月 15 日为红魔 5S 进行预热宣传，配图海报中显示出该机 slogan 为 “红魔 5S，超越 Plus”。

今日红魔游戏手机官方在微博放出预热海报，暗示该机支持 GPU Boost。

数码博主 @数码闲聊站 今日爆料称，努比亚新机红魔 5S 将搭载高通骁龙 865 芯片而不是 865Plus 芯片。但该机将支持 GPU 超频，GPU 频率或将超越高通骁龙 865 Plus 芯片。

如果该数码博主消息属实，宣称标语中 “超越 Plus”或为有所意指。

此外，据另一位数码博主 @新青年科技 - Jack 透露，高通骁龙 865 + 或为海外专供芯片，而由于联想、华硕以及三星大部分市场均在海外，故其能推出搭载该芯片的新机型。此外，下半年国内厂商新机或将大多采用超频版高通骁龙 865 芯片。

IT之家了解到，红魔 5S 将于 7 月 28 日正式发布，采用 144Hz 刷新率 + 240Hz 触控采样率屏幕，支持 320Hz 双游戏肩键触控采样率，且将采用银与 4843mm 超大面积散热铜箔组合散热。目前该机已于京东商城开启预约。