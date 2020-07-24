智能家居时代，新家电 “三大件 “你都有了吗？

新中国成立之初，物质生活相对贫乏，在那时候添置电器是家庭富裕的象征，自行车，缝纫机、手表、收音机这些现在看起来平平无奇的小件，在上世纪五六十年代是谈婚论嫁必备的四大件。

随着改革开放的推进，人民生活水平大幅提高，家用电器不再是普通家庭遥不可及的物件，在这种背景下，电视机、电冰箱、洗衣机和收录机成为家庭必备 “四大件”。

四大件随着时代的变迁也从侧面反映出人民群众的生活水平，IT之家了解到，在如今智能家居当道的新时代，智能家电也迅速取代传统家电，新家电 “三大件也应运而生，成为了提升家庭生活质量水平的居家神器。它们分别是洗碗机、扫地机器人和智能门锁，这些智能家居有的减少了家务工作量，有的用科技保护家庭安全，这些都真真切切地提高了生活幸福感。

洗碗机

在经常做饭的家庭里，谁来刷碗是个永恒的问题。洗碗机的出现终结了诸如 “第一次去男朋友家里要不要刷碗”的问题，最重要的是它真的可以做到刷得比人干净，经过高压冲刷高温杀菌后的盘碗可以做到 99.99% 的除菌率。灵活的安装方式也较为节省家庭空间，图中的这款西门子洗碗机支持嵌入式安装，还可以针对不同的家庭空间选择放在台下或高柜等不同的位置。

需要注意的是在选购时要根据自己的家庭成员人数来选择不同的规格，4-6 人选择 13 套较为稳妥。

智能门锁



锁是家庭安防的第一道关卡，是家家户户的必需品，从木制锁到金属锁，从指纹锁到视频智能锁，围绕锁的，一直都是安全、易用两个关键词。智能门锁不仅是智能家居生活的安全保障，也是智能家居的第一个入口。以近日IT之家测试的海康威视旗下品牌——萤石 DL20VS 视频智能锁为例，它的远程可视、主动防御告警等功能可以让用户时刻了解住所的安全情况。更关键的是一握即开的指纹锁也告别了传统钥匙开门的繁琐。

扫地机器人

现在有不少扫地机器人都支持扫拖一体，清理尘盒、换洗拖布远比自己扫地拖地来得轻松，石头扫地机器人 T7/Pro 同时支持远程控制，可以选择我们不在家的时候扫地拖地，Pro 在 T7 的基础上升级了 AI 避障系统，清扫路线更精准，还支持远程遥控时实时视频查看周边环境。远程控制让你或工作时也能通过 APP 控制扫地机器人打扫，工作生活两不误。推开门就能拥有干净整洁的家庭环境，幸福感满满。

那么 T7 和 T7 Pro 之间又该如何选择呢？如果你是一位技术极客，又或者是家中养有宠物，地面环境更复杂，那么 T7 Pro 绝对是你一步到位的选择。相反，如果家里地面杂物较少，也没有宠物乱拉粑粑的担忧，那么选择 T7 性价比会更高一些。