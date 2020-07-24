疫情之下公有云市场喜忧参半，2020 年第一季度稳健增长

7 月 24 日消息 国际数据公司（IDC）最新发布《中国公有云服务市场（2020 第一季度）跟踪》报告，报告显示，2020 年第一季度中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到 39.2 亿美元，其中 IaaS 市场同比增长 57.6%，PaaS 市场同比增长 64.6%。从 IaaS+PaaS 市场来看，2020 年第一季度同比增长 58.7%，较 2019 第四季度（61.9%）略微有所下滑。

受新冠疫情的影响，2020 年第一季度，ICT 整体市场发展受挫，云计算产业受到国内外宏观环境的冲击，呈现出增速轻微下滑的趋势。整体来看，新冠疫情对公有云服务市场带来的影响喜忧参半：

得益于疫情直接刺激的线上需求，视频、医疗行业有望高于整体增长水平；游戏产业稳中有升；政府行业为了降低疫情对经济的影响，将持续加大投资。

与此同时，制造、零售、服务、交通行业在 2020 年将低于整体增速水平，在线旅游等网络生活服务业受到较大冲击，网约车、网络营销等产业也受到不同程度的阶段性负面影响，交易规模大幅下滑。

与上个周期所做预测相比，IDC 的最新预测调低了 2020 和 2021 年的数据，但与其他IT市场相比，增速仍旧非常可观。长远来看，依然保持稳健态势：

国家政策环境良好：中央大力推进的新基建成为关乎经济提振、产业转型升级的关键，“新基建”政策实施后，政府推出了一系列的措施来促进 AI、5G、工业互联网、大数据中心、超高压输电、高铁、地铁和新能源汽车的充电设备等基础设施的发展。这为云计算等新兴信息技术产业的蓬勃发展提供了肥沃的土壤。

政府治理的智能化与现代化要求促进数字平台与大数据市场的发展：疫情期间，大数据分析在应急指挥、人员管理方面发挥了重要的作用。预测疫情结束后，政府机构会继续加强跨部门数据的协作和共享，加速大数据在公共安全防控、舆情监测、应急管理、社会信用数字化、环境监测、食品药品监管、交通管理等方面的应用。

数字化大健康与教育体系加速推进：疫情驱动互联网医疗供需双增，线下医疗资源得到不断整合，高效的共建合营模式提供范本，线上服务门户和移动医护平台建设在不断提速。疫情同时也使得线上教学成为必然选择，后疫情时代，线下教育机构将回归正常教学秩序，增速会回落，但是有实力的线下教育机构会强化线上部署，呈现加速融合的趋势。