特斯拉车主离奇遭遇：追尾补漆竟变成维修费超 10 万元的重大事故

7 月 24 日下午消息，一名特斯拉车主向新浪科技表示，其购买的特斯拉 Model 3 进口长续航后驱版轿车在 2019 年 7 月送到深圳南山服务中心维修，起因是其驾驶时被追尾导致掉漆。2020 年 7 月，他计划将该车出售，结果买家在特斯拉官方进行查询时发现，该车曾因 “重大事故”报修过，不符合官方二手车认证标准。

车主 Z 先生告诉新浪科技，自己是特斯拉 Model 3 在中国的首批车主之一，购买的是特斯拉 Model 3 进口长续航后驱版轿车，于 2019 年 3 月交付。2019 年 7 月，在行驶过程中遭后车追尾掉漆，将车送到特斯拉深圳南山服务中心维修。根据 Z 先生提供的保险公司出险记录显示，该车在补漆之后赔付金额为 2800 元。

2020 年初，Z 先生离开了深圳并计划长期在外生活，所以将这辆 Model 3 出售，最终一位相识的朋友 J 先生直接找到 Z 先生表达希望购买这辆车。J 先生将车架号提供给特斯拉官方二手车认证工作人员，希望对车辆进行估价，没想到工作人员给予的回复是 “19 年 7 月车头有过比较严重事故，维修费用应该 10 万以上，不符合我司认证二手车收车标准。”

知道这个结果以后，不仅仅是 J 先生，车主 Z 先生也感到非常震惊。他翻看了保险出现记录，其中有两次维修记录，第一次是在 2019 年 7 月，赔付的金额为 2800 元，维修原因是车尾遭到追尾需要补漆；第二次是 2019 年 11 月，车身右侧剐蹭，赔付金额为 4200 元。“按道理，怎么也够不到维修费 10 万以上的赔付，并且我的车头没出过事故。”Z 先生告诉新浪科技。

随后，Z 先生找到 2019 年 7 月负责维修的深圳南山服务中心进行交涉，服务中心负责人告诉 Z 先生 “原本该服务中心是针对玛莎拉蒂进行维修保养的 4S 店，因为刚接手特斯拉，早期的维修需求比较大，该服务中心需要大批量购买特斯拉的零部件，就利用了包括 Z 先生在内的车主的车架号进行采购。所以特斯拉才认定 Z 先生的车出现过重大事故。”

“这些都是我们的常规操作。”Z 先生提供的录音文件显示，在其致电表示质疑的时候，服务中心的工作人员如此回答。深圳南山服务中心的负责人和特斯拉官方二手车认证的工作人员均表示，这是一个误会，会向售后服务部门提交邮件帮助 Z 先生修改维修记录。不过，原本的买家以 “信任降低”为由放弃购买车辆。

截止发稿，Z 先生遇到的问题仍未得到解决。“他们（特斯拉的工作人员）竟然还说，原来那个人不买了，这辆车还可以卖给别人，说不定价格更高。”这也是令 Z 先生非常愤怒的一点，毕竟他现在已经不在国内，找寻买家非常不容易，且相关的问题仍未得到解决。