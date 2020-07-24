microLED 显示器将成 LCD、OLED 竞争对手，2027 年预估出货量飙至 1670 万片

IT之家7月24日消息 在对创新的自发光显示器需求不断增加的推动下，Omdia 预计到 2027 年，全球微型发光二极管 (microLED)显示器的出货量将从 2020 年微不足道的水平飙升至 1670 万片。

根据 Omdia 发布的《MicroLED 显示技术与市场 ─ 2020》报告，MicroLED 显示器的出货量增长由智能手表和电视市场的需求引领。IT之家获悉，Omdia 预计 2027 年智能手表市场的 MicroLED 显示器出货量将超过 1000 万片，而同年电视市场的出货量预计将增长到 330 万片以上。

Omdia报告认为，与有机发光二极管 (OLED)显示器相比，microLED 显示器具有优越的发光效率，因此有望成为下一个自发光显示技术。

IT之家了解到，MicroLED 代表了一种新兴的平板显示技术，它采用微观 LED 阵列做为显示像素。与传统的 LCD 显示器相比，microLED 显示器可以提供卓越的对比度、更快的响应时间和更低的能耗。如前所述，与 OLED 相比，microLED 还具有卓越的发光效率。因此，microLED 技术有望成为 LCD 和 OLED 显示器的竞争对手，应用范围从可穿戴设备到电视机。