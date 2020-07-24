数字改革二十年后，日本政府仍围着纸质文件打转

北京时间 7 月 24 日晚间消息，据路透社报道，二十年前，日本制定了野心勃勃的数字计划。二十年后，突然其来的疫情暴露了政府系统内技术化水平的严重不足：各部门仍停留在纸质文件的传统中。专家表示，这降低了政府效率。

虽然东京在今年已经 “数字化转型”作为其主要政策纲领，但转型未必容易，因为不同政府部门的官员仍无法一起参与电话会议，而且政府的管理工作很少在线完成。

分析师说，政府缺乏数字化会降低私营领域数字化转型的动力，从而影响日本提高生产率的努力。

第一生命研究所的高级经济学家星野拓哉（Takuya Hoshino）说：“政府缺乏数字投资已经阻碍了私营领域的生产率和效率。”

日本政府在其年中政策战略中承诺，加速其落后的行政部门的数字化改革。因为数字化水平落后，旨在帮助民众度过大流行难关的现金报销也没能及时发放。

许多问题其实都源于日本官僚习惯于使用纸质文件，文件批准只认公章。

“纸质文件和公章依旧十分普遍。我与之打交道的很多政客们也更喜欢面对面的会议，”一名匿名的政府官员说。

日本的垂直结构化官僚机构进一步阻碍了数字化转型。比如，每个部门以及地方政府都开发了自己的计算机系统，彼此间互不兼容。

一名负责IT战略的内阁办公室官员说，目前，每个部门与不同的供应商合作，开发自己的局域网网络。由于在线安全政策不同，各部门间难以召开电话会议。

根据日本研究所的数据，在日本，只有不到 12% 的行政工作是在线完成的。

政府监管改革小组在去年 7 月发布的一份报告中估计，若不进行数字化转型，政府每年的工作时间将长达 3.23 亿小时，转化成人力成本的话，接近 80 亿美元。

数字化不足也让日本的全球领先高科技国家形象土崩瓦解。瑞典智库 IMD 的调查显示，事实上，日本作为全球第三大经济体，该国的数字化竞争力在 63 个国家中排名第 23 位，落后于新加坡、韩国和中国等亚洲国家。

根据最新的经合组织《数字经济展望》报告，在在线流程方面，日本在 31 个国家中排名垫底，仅 5.4% 的公民在公共办公室中使用数字应用，其水平远低于丹麦、爱沙尼亚和冰岛，后者均达到了 70%。

现执政党副政策官木原诚二（Seiji Kihara）原先是财政部长。他说，二十年前，年轻的官员们拿着一摞文件到处找上级领导签字盖章。

“现在，依旧没什么变化，”他说。