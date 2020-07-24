雷曼光电推出新型 Micro LED 超高清显示屏，并实现量产

IT之家 7 月 24 日消息 近期，雷曼光电正式发布 Micro LED 像素引擎显示技术，并宣布量产基于 COB 集成封装技术，使用最新像素引擎显示技术的 0.79mm 与 0.63mm 间距 Micro LED 超高清显示屏。

▲左边为雷曼光电4K Micro LED超高清显示屏，右边为2K Micro LED超高清显示屏

IT之家获悉，Micro LED是下一代基于COB技术的超高清显示产品，将广泛应用在100英寸以上超大尺寸超高清无缝拼接显示市场，以及2000PPI以上超高清小尺寸消费电子市场，LED像素的多少决定了显示分辨率和产品成本。随着更高清晰度和更低成本的市场需求，基于COB技术的Micro LED高科技显示技术不断涌现。

雷曼光电表示其Micro LED像素引擎显示技术的原理是，通过将LED芯片硬件排布与软件算法有机结合，在不大幅增加成本的前提下，大幅提升Micro LED显示屏的分辨率。所谓的LED芯片硬件排列，是在传统的RGB排列中，增加了一颗绿光LED芯片，变为RGBG排列。通过RGBG的排列，将原来RGB排布的像素间距缩小一半，同时，通过使用雷曼光电子自主开发出的一套与RGBG排布相匹配的像素引擎算法，将像素的分辨率理论上提高四倍。

据相关资料显示，雷曼光电是中国显示 LED 高科技产品及解决方案提供商。在 LED 显示屏应用领域，公司是国内 Micro LED 超高清的先行者。2019 年，公司推出了点间距为 0.9mm 的 COB 超高清微间距产品并实现了量产，并推出了首款基于 COB 技术的 324 英寸 8K Micro LED 超高清显示屏；2020 年 2 月，公司发布了新一代基于 COB 技术的超高清 0.6mm 间距的 Micro LED 超高清显示屏。

雷曼光电基于 COB 先进技术的 0.6mm、0.7mm、0.9mm、1.2mm、1.5mm、1.9mm 点间距 MicroLED 超高清显示屏已全部实现量产。