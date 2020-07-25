内存杀手？The Great Suspender 插件解决 Chrome 吃内存硬伤

Chrome 已经成为了世界上最流行的浏览器，然而这并不意味着它很完美——起码在资源占用方面，就经常为人所诟病。特别是在内存使用上，Chrome 的策略经常令人惊呼连连，无论你往机器加了多少内存，Chrome 总有办法把内存都吃掉。要如何解决这个问题？今天就一起来说说吧。

Chrome 之所以如此耗费内存，跟它的机制是息息相关的。Chrome 每个标签页都会启用一个新的进程，负责标签页中网页的渲染、脚本运行等，每个进程都需要占据不小的资源。与此同时，就算你不切到这个标签，它依然会维持网页元素的实时运行，因此当在 Chrome 开启多标签后，这些标签页都会单独占据不小的资源，内存也就被这样消耗殆尽。

Chrome 的机制非常吃内存

要如何解决问题？标签页占据线程这是 Chrome 的底层机制，难以改变；因此要让 Chrome 节省内存，所需要做的就是让后台的标签页别处于激活状态，让后台的标签页将资源释放出来。事实上，Chrome 就计划在新版中这么干，Chrome 的一个开发思路就是减少后台标签页的 JS 唤醒计时器，让后台标签页中的网页别运行不必要的任务，这可以节省不少资源。

不过 Chrome 的这个改进仍未应用于当前版本。怎么办？通过第三方的扩展程序，也可以实现类似的效果。

The Great Suspender： https://chrome.google.com/webstore/detail/klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg

这是一款老牌的 Chrome 扩展，它的作用在于可以冻结后台的标签页。在 Chrome 商店中，可以直接安装 The Great Suspender，而国内用户也可以直接通过搜索引擎找相应的 crx 文件安装。

The Great Suspender 的作用在于，它可以在一定时间后，冻结掉后台的标签页，让标签页中的网页暂停，将资源清空出来。而 The Great Suspender 的使用也很简单，安装后，就会弹出相应的设置页面，可以在其中设置多久之后冻结标签页，例如可以设置为 1 小时，那么后台标签页如果 1 小时不活动，就会被冻结。此外，还可以设定不要冻结固定的、正在播放的、输入框有文字以及使用中的标签，可谓是非常细致了。

可以设置一定时间后，自动冻结后台标签页

一些设置选项

在标签页被 The Great Suspender 冻结后，浏览这个标签是需要重新加载的，在默认情况下，需要手动刷新页面，才可以继续浏览。但是，The Great Suspender 也提供了自动重新加载的选项，可以将功能设置为浏览冻结了的标签页时，就自动重新加载这个标签页，更便于使用。值得一提的是，这个重新加载是无需通过网络进行的，而是利用本地的缓存，就算是断网，也可以重新显示原来的页面，并回到之前浏览的位置。

冻结后的标签页，其实也可以设置切换到冻结的标签页时自动刷新

来看看 The Great Suspender 的效果吧。我们利用系统任务管理器进行资源监测，从下面的对比可以看到，在冻结标签页之前，Chrome 的内存占用高达 1.2G；用 The Great Suspender 冻结后台标签页后，就仅剩下 670M 了，效果还是立竿见影的。

省内存效果还是很明显的

总的来说，The Great Suspender 的确可以解决 Chrome 内存占用过多的问题。不过它的体验也不是完美的，冻结标签后再浏览需要重新加载这点，会中断网页的连续浏览体验，而且会消耗 CPU 资源。不过，在官方没有发布改进资源占用的新版之前，这依然不失为一个减少 Chrome 内存占用的好方法，有需要的朋友不妨尝试一下！