macOS Big Sur 代码表明未来的 Mac 产品有望用上 Face ID

IT之家 7 月 25 日消息 据 Macrumors 报道，Apple 的 Face ID 功能允许通过面部扫描解锁设备，目前这一功能仅限 iPhone 和 iPad，但从 macOS Big Sur 中找到的代码表明 Face ID 可能会在未来的 Mac 中得以运用。

IT之家了解到，9to5mac 在最新的 Big Sur beta 中发现有关 Face ID 的引用中就存在着 “PearlCamera”功能的相关代码。这一功能在向 Mac 添加 TrueDepth 摄像头系统和 Face ID 后有望实现。其中的 “Pearl”是苹果用于 Face ID 和 TrueDepth 相机系统的代号。

该程序内部还有对 “FaceDetect”和 “BioCapture”的引用，这些名称也暗示了 Mac 的 TrueDepth 相机的相关功能。

现有的 MacBook Pro 和 MacBook Air 机型均通过位于键盘内置的 Touch ID 进行生物识别。目前尚不清楚哪一款 Mac 将采用 Face ID，但有消息称苹果将对 iMac，MacBook Air‌和‌MacBook Pro‌ 等机器进行一些重大设计调整，包括采用 mini-LED 和 Apple Silicon 芯片，因此 Face ID 有望同这些新配置一起推出。