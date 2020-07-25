WinSCP 5.17.7 发布，Windows 图形化 SFTP 客户端

WinSCP 是一个 Windows 环境下使用的 SSH 的开源图形化 SFTP 客户端，同时支持 SCP 协议，它的主要功能是在本地与远程计算机间安全地复制文件，并且可以直接编辑文件。

目前，WinSCP 5.17.7 已经发布。该版本具体更新内容如下：

• WebDAV core 已升级到 neon 0.31.2。

• PuTTY 0.74 中的安全修复程序：如果 SSH 服务器接受了提供的公共密钥，然后拒绝了签名，则如果该密钥来自 SSH 代理，那么 WinSCP 可以访问释放的内存。

• 在 “保持本地目录为最新扩展名”中显示同步进度。1887 年

• 在 “保持本地目录为最新扩展名”的控制台标题中显示会话名称和操作状态。

• 翻译更新：德语。

• 删除了由于缺少支持而无法解决的方法，因为 Backblaze S3 API 中不支持 max-keys 参数。

• 错误修复：在已经执行另一个命令时使用路径标签更改路径时失败。

• 错误修复：在同步期间更改系统设置时失败。

• 错误修复：尝试在读取远程目录时关闭 WinSCP 时失败。

• 错误修复：使用断开连接的会话中的文件后失败（例如，保存编辑的文件）。

• 错误修复：提供可选 end-of-list 字段的 SFTP 服务器无法取消目录读取。

• 错误修复：转到本地面板中的 root folder 不会更新 directory tree 中的选择。

更新说明