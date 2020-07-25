消息称谷歌提高 Android RAM 要求，低于 2GB 将强制使用 Android GO

外媒 XDAdevelopers 表示，其近日发现了一份泄露的 Google 文档，名为 “Android 11 Go 版设备配置指南” （日期为 2020 年 4 月 24 日） 。该文档内容显示，对于新推出的配备 2GB RAM 或以下的低阶 Android 手机，Google 计划强制预载 Android Go 版本系统。

一些具体内容如下：

从 Android 11 开始，具有 512MB RAM（包括升级）的设备将不符合预加载 GMS 的资格。

所有在 Android 11 上启动的新产品（如果它们具有 2GB 或更少的 RAM），必须为 ActivityManager.isLowRamDevice() API 返回 true，并作为 Android Go 设备启动。

从 2020 年第四季度开始，所有随 Android 10 一起启动的新产品（如果它们具有 2GB 或更少的 RAM），必须为 ActivityManager.isLowRamDevice()API 返回 true，并作为 Android Go 设备启动。

之前推出的标准 GMS 配置的 2GB RAM 设备，不应该通过 MRs 或 letter 升级转换为 Android Go 配置。它们将保持标准的 Android 版本。

也就是说，从 2020 年第四季度开始，任何运行 2GB 或更少 RAM 的新 Android 10 设备都必须使用 Android Go Edition。此外，任何使用 Android 11 启动且具有 2GB 或更少 RAM 的设备也必须使用 Android Go。

不过已经上市的设备并不会受到影响。换句话说，对于已经在使用只有 1GB 容量的 Android 智能手机的用户来说，将不会有任何改变，其设备将像以前一样继续工作并接收更新。

谷歌的这些决定或许会让人们对低端 Android 设备的看法产生相当大的变化，将 Android Go 安装在 1GB 和 2G B 设备上也意味着整体性能将会更好。