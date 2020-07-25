FydeOS X 发布，支持使用谷歌账号登录 FydeOS

FydeOS X 也就是 FydeOS v10 发布，这是「有史以来改变最大的发布」。有以下新特性：

Chromium 更新至 83.0.4103.122 Linux 内核更新至 5.4，优化对第八、九和十代 Intel CPU 的支持 添加账号类型选择，支持使用 Google 账号登录 FydeOS 优化了对 Linux 子系统更新的机制 优化了安卓子系统的稳定性

其中，最值得一提的是，我们上线了一个全新的功能——选择账户类型。在 OOBE 阶段或者创建新账户的时候，你可以选择 Google 作为你的云服务提供商，也可以继续选择使用 FydeOS 作为你的云服务提供商。如果你选择 Google，意味着你需要登陆你的 Google 账户，你的所有同步信息——使用偏好、书签、扩展程序、Chrome App 都将通过 Google 进行同步。由此一来，你可以获得更贴近于 Chrome OS 的体验。添加该功能的目的是把选择权还给用户，让 FydeOS 更为一个更自由、更开放的平台。

随着 FydeOS X 的更新，FydeOS 相关的开源项目也同步更新。Chromium OS for Raspberry Pi 和 Chromium OS VM for VMWare 都更新到了 Chromium OS 83 版本，也有已经编好的镜像可供直接下载使用。如果你对这些开源项目感兴趣，欢迎在 GitHub 上进行关注。

另外，我们还推出了一个全新的开源项目—— Chromium OS Archero。众所周知，Chromium OS 本身并不支持安卓子系统。开源社区有一个项目叫 Anbox，利用容器技术让安卓程序可以在 Linux 发行版上运行。受到 Anbox 的启发，我们也将 Anbox 的支持移植到了 Chromium OS 上。这个项目本身融合了很多大大小小的技术，工作量非常庞大，我们内部花了很多时间和精力去打造。你可以在 FydeOS 的 GitHub 小组找到该项目的所有信息，如果你感兴趣，也非常欢迎贡献力量，和我们一起推动这个还处于试验阶段的开源项目。