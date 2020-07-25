腾讯影业程武：不孤立做影视，加大阅文、腾讯影业等协作力度

7 月 25 日，第 23 届上海国际电影节开幕论坛在沪举行。

腾讯集团副总裁、阅文集团首席执行官、腾讯影业首席执行官程武在现场表示，将持续深化 “不孤立做影视”，“会持续加大阅文集团、腾讯影业、新丽传媒、腾讯动漫、猫眼等在内容上下游联动上的协作力度，形成一个更加高效的内容有机体，为观众带来更多‘丰富生活，温暖人心，感动人性’的好作品。在腾讯外，会以更开放的心态，与更多优秀的创作者、行业同仁携手合作，为观众带来更多 “丰富生活，温暖人心，感动人性”的好作品。”

疫情影响下，全球电影产业生态也正在发生很大的变化。比如，内容产业向流媒体平台靠拢，国外很多传统影视公司更纷纷成立流媒体平台。程武表示：“这不是电影行业自 1895 年诞生以来，第一次面对这样的问题。上世纪五六十年代，电视的诞生也对院线电影带来了巨大的冲击，但每一次冲击、挑战都孕育着新的机会。过去的四、五十年里，全球电影产业通过电影创作的、技术的进一步升级，很好地应对了那一次的挑战，也给全球的观众带来了许多更好的作品。”

新的科技与内容的结合带来的新的体验，会是未来的一个常态。在这种常态的冲击下，程武认为电影行业可能会有 2 个走向。

“一个是，如果电影行业的从业人、公司不思进取，还是停留在低水平、同质化的内容制作上，电影即便不被流媒体淘汰，也一定会被其他新的内容和科技手段淘汰；另一个是，我们看到电影的独特体验，电影人通过更好的创作，更好的内容，更高的品质，以及更主动的应用和探索，让现代科技和电影艺术更好地结合，这样，在各种丰富多彩的文化、艺术和娱乐体验中，电影永远会占有不可或缺的一席之地。”程武说。