40 年前的电脑操作是啥体验？带你逛 “电脑博物馆”

电子产品发展之快，相信每个人都感同身受。一部手机，一台电脑，甭管买时多么先进，过个两三年也就基本到了淘汰的边缘。那么身处 2020 年的你，想不想亲身操作一下 40 年前的电子设备？这个名为 “网页里的电脑博物馆”，相信可以带给你这个惊喜！

亲手 “操作”30 年前的电子设备

网址：http://www.dnbwg.com/

1. 进馆——从各种 “老照片”开始

和绝大多数网站都会在首页安排一个导览标签不同，走进这座网络博物馆，迎面而来的是各种各样非常有年代感的照片。多有年代感呢？就拿小编这个自恃接触电脑并不晚的 “老 IT”来说，很多照片自己都感到十分陌生，有些压根就没有见过。

“网页里的电脑博物馆”首页

这里的每张照片，背后其实都隐藏着一台 “虚拟机”，点开就能操作，就像亲手操纵当年的机器一样。为了解除大家的疑惑，馆长还很用心地在每张照片的旁边，添加了一个年份标识。不过也别高兴得太早，看到旁边的标识数字了么？很多都是 198x 年，甚至连 199x 年都不是很多。换句话说，这些设备即便能打开恐怕也只是看看热闹，里面的很多操作都已经与现在的操作系统大相径庭。

2. Apple II（1977 年）

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Apple II 是家用电脑的开山鼻祖，此前虽然计算机已经出现，但更多是应用在科研与商业领域。而 Apple II 是首款专门针对于家庭用户销售的个人电脑。和商用计算机不同，Apple II 加入了很多小游戏，比方说著名的偷金者、神偷卡门等，都是出于 Apple II 之手。当然真正让这些游戏享誉全球的，还得得益于 FC 游戏机的功劳（指任天堂公司红白机），不过这些都是后话了。

Apple II 操作界面（动图）

3. Acorn Archimedes（1987 年）

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Acorn Archimedes 是首款使用 ARM 处理器的电脑设备，在那个时代，命令行依旧是操作系统的主流（大家熟知的 DOS 就是一款命令行操作系统），但这种黑白界面对于个人而言并不友好，往往需要使用者付出高昂的学习成本。Acorn Archimedes 率先推出了一款图形化操作界面，通过鼠标与图标的配合，来接替原本晦涩的命令字符。尽管距今已有 33 年之久，但它的很多操作逻辑至今仍可走通。

Acorn Archimedes 操作界面（动图）

4. PC/GEOS（1990 年）

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随着 Acorn Archimedes 一炮打红，越来越多的厂商开始将功夫花在了图形界面上，各类图形界面百花齐放，并渐渐形成了统一的体系与风格。这其中 PC/GEOS 便是里面的代表之作，经典的 3D 效果就是从它身上首次出现的。而后，这种阴阳纹的 3D 效果慢慢也成为了后续各图形系统的标准选择，并一直延续至今。

PC/GEOS 操作界面（动图）

5. Windows 登场（1994 年）

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终于，著名的 Windows 开始登场。和此前的对手相比，彼时的电脑不仅速度更快，而且价格也要更便宜。所有这些都给 Windows 开了一路 “绿灯”，你可以让界面更华丽，也可以让功能更丰富！

著名的 Windows 开始登场！

同时这个时代还有另一项重要变化，那就是从 Windows 3.2 开始，微软操作系统正式支持中文！

6. UCDOS+WPS（1994 年）

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随着信息时代来临，国内也掀起了一场电脑热，以北京中关村为代表的高科技一条街的成立，迅速吸引了国人目光。那时的国内电脑还主要停留在 286 和 386 阶段，且多是单位购置，这样的配置更多只能运行 DOS。为了解决中文的输入输出问题，一款名为 UCDOS 的中文 DOS 操作系统应运而生！

别看土，当年这家伙可是有专间空调伺候的！

UCDOS 是在原有 DOS 基础上加载了中文字库，你其实可以简单把它理解为——能够显示中文的 DOS。最初的 UCDOS 尽管可以显示中文，但依旧绕不开晦涩的指令。为了解决这一问题，从 6.0 版开始，希望公司（UCDOS 开发商）便开发了一套类似于微软 Win3.x 的图形化界面，甚至为其配全了 WPS、UCTAB（制表软件）、大字打印、病毒检测等日常使用工具。然而事与愿违，伴随着 1995 年 Win95 系统面世，微软终于凭借这张王牌统一了桌面市场，也正是从这个时候开始，UCDOS 慢慢鲜有人问津！

曾经的 UCDOS 图形界面

7. 游戏学习机（1987 年）

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伴随着小平同志 “计算机的普及，要从娃娃做起”这句话，国内迅速掀起了一场电脑学习热。然而动辄几千上万元的家用电脑，对于当时月收入仅 200-300 元的国人来说，无疑是个天价。于是便有厂商看准这个商机，推出一款名叫 “学习机”的东东。

当年的 “学习机”，当然很多人都是以学习为幌子，去打游戏吧！

“学习机”有点像我们现在所用的电脑键盘，只不过相比普通键盘稍大一些。主板、CPU、内存等主要部件被安置在 “键盘”的顶端，显示器则是使用家里的电视连接。在当时，每台学习机的顶部都会设有一个卡槽，用户可以通过插接程序卡（类似于软盘，但只能读取不能写入）的方式，来更换程序（游戏）。尽管已经 “简配”到如此程度，可当时的学习机依旧要花费普通人几个月的工资，可见有多么珍贵了！

中华学习机操作界面

小霸王学习机！画面太有时代感了，当年很多同学家里都买了这个

8. 8 位和 16 位游戏的天堂

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除了各种电脑和学习机，游戏机也是那个时代的鲜明特色。在那个时代，世嘉机与红白机（FC 机）自然是首选，但更多的还是价格更为低廉的国产兼容机。

当年的小游戏

拿现在的眼光来看，当年这些游戏的确已经不太入流了，画面粗糙、规则也简单得不能再简单。但在当时那个时代，这样的画面已经足可以让一众小伙伴，如痴如醉地坐在电视机前几小时，当然也没少因为这挨打！总之这就是这个时代的烙印，不可更改，更不可质疑！

9. 曾经的时代经典——瀛海威时空（1996 年）

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提起 “瀛海威 “，估计能说上名字的已经没几个人了，这是中国最早的 ISP（因特网服务提供商，类似于现在的中国电信、中国联通、中国铁通）。彼时人们如果有一台电脑，并且配有 Modem（早期家用电脑拨号上网的一种硬件），就可以注册成为瀛海威的用户，并购买”信用点 “（类似于点卡）来登录瀛海威的全中文网络媒体系统，浏览新闻、收发邮件。

曾经的 “瀛海威时空 “

当然作为国内最早一批网络服务商，瀛海威早已消失，博物馆以模拟的方式重现了它的部分功能，这才得以让我们这些 30 年后的人，仍然能够一睹它的真容！

10. 水木社区 BBS（1995 年）

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水木 BBS 全称是 “水木清华 BBS”，之所以取名水木清华，最主要还是源自清华园里一处著名的景点得名。社区成立在 1995 年，作为国内第一批 BBS（网络公告栏，是现代论坛的前身），水木清华曾经是中国最具人气的 BBS 平台。后期经过社会化运营后，成为现在的 “水木社区”。和瀛海威一样，此次博物馆也是以模拟的方式，对这座经典网站进行了重现，一睹这位网络先驱的容颜！

水木清华 BBS

11. 那个 Flash 小游戏的天下（2000 年）

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2000 年是 Flash 的时代，凭借各大电脑厂商以及 ISP 的 “良心”发现，中国的网民数量快速突破一亿。那时的网络正疯狂流行一种名为 Flash 的东东，画面精美、体积也不大。这些 Flash，或游戏、或视频、或搞笑、或剧情，由于其亲民的特性，迅速捕获了一众网友的心。在这个时代，涌现出很多经典的 Flash 作品和作者，比如我们耳熟能详的小小系列、三国系列、背背狗系列等，都是这个时代的经典之作。

不过由于 Flash 制作成本太高（最初的 Flash 高手更多是出于兴趣），再加上并不顺畅的变现渠道，现在的 Flash 已经十分少见。取而代之的，则是各种短视频平台！

曾经的经典——小破孩系列 Flash

曾经的经典——小小系列 Flash

曾经的经典——背背狗系列 Flash

曾经的经典——北村精神病院 Flash

曾经的经典——三国系列 Flash

写在最后

每张照片就是一个历史，每每见到这样的网站，小编心里总是涌起一股股暖流。在电脑发展的短短几十年前，到底又有多少故事等待我们挖掘？好了，这就是本期要和大家分享的 “网页里的电脑博物馆”（http://www.dnbwg.com/），感兴趣的小伙伴不妨点击过去逛一逛。最后，也向辛勤的馆主表示致敬！正是他的坚持，才让这些经典故事得以重见天日！