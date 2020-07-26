一个 U 盘能装 N 个系统！装系统神器 Ventoy 你玩过吗

想在 U 盘里存储多个 ISO 文件，然后在使用 U 盘引导启动时，自由选择从哪个 ISO 中进行启动并进行下一步操作么？想你的 U 盘里有多个不同的 PE 系统么？以前想这么办比较的复杂难搞，不过有了 Ventoy，一切都变得轻松起来。

Ventoy 官网：https://www.ventoy.net/cn/index.html

Ventoy 是一个制作可启动 U 盘的开源工具。有了 Ventoy，用户就无需因为想要使用不同的 PE 或操作系统镜像而反复地格式化 U 盘，用户只需要把 ISO 文件拷贝到 U 盘里面就可以选择性启动了，无需其它操作。也就是说用户可以一次性拷贝很多个不同类型的 ISO 文件，在启动时 Ventoy 会显示一个菜单来选择需要使用的那一个 ISO 文件。

比如小编只有一个 U 盘，已经在里边复刻了 Windows 10 的安装镜像，现在想用 Windows 7 安装镜像。换了以前就得把 U 盘格式化了，在把 Windows 7 镜像复刻进 U 盘。而 Ventoy 的出现就可以让你省却许多步骤，让多个 ISO 文件共存，并能选择性引导，想用哪个 ISO 镜像进行引导就用哪个。

Ventoy 的使用也跟简单，Ventoy 支持 Windows 以及 Linux，这里以 Windows 版为例。下载好 Ventoy，解压后即可使用。插入 U 盘即可安装 Ventoy 到 U 盘。

需要注意的是，安装的时候，U 盘将会被格式化，里面所有的数据都会丢失！ 所以 U 盘里有啥需要保留的文件记得先备份出来！不要选错 U 盘！

如果 Ventoy 发布了新版本之后，用户可以点击 升级按钮来对 U 盘中安装的 Ventoy 进行升级，或者 Linux 系统中使用 -u 选项进行升级。需要说明的是，升级操作是安全的，不会影响原有的 ISO 文件。

图 1 Ventoy 安装界面

图 2 警告！

接下来，你要做的就是把 ISO 文件拷贝进 U 盘即可，可以拷贝到 U 盘根目录下，也可以拷贝到指定目录下。需要注意的是 ISO 文件名不要有中文，目录也不要有中文，也不要将 ISO 文件放到太深层的目录下。

安装完成之后，U 盘会被分成两个区。第一个分区将会被格式化为 exFAT 文件系统，用户可以自行将该分区转换为需要的分区格式。

用户可以把 ISO 文件放在任何位置，任何目录或者子目录下都可以。Ventoy 在启动的时候会遍历所有的目录、子目录，找出所有的 ISO 文件 然后按照字母排序显示在菜单中。

图 3 将 ISO 文件拷贝如 U 盘

一切就绪后，用户就可以使用这个安装有 Ventoy 的 U 盘进行电脑的引导启动操作，启动后会进入 Ventoy 的 ISO 选择界面，这时候选择需要使用的 ISO 文件即可进入该 iOS 的引导界面，比如进入 Windows 安装或者进入 PE 系统。

图 4 Ventoy 的 ISO 选择界面

总结

怎么样，Ventoy 的使用够简单吧，它用简单的操作满足了我们使用多种 ISO 镜像进行引导的操作。有需要的用户还不赶紧试试简单易用的 Ventoy。