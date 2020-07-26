三星 Galaxy Note 20/Ultra 镜头膜曝光：均采用后置三摄方案

IT之家 7 月 26 日消息 有关三星 Galaxy Note 20 的爆料逐渐增多，近日博主 @8090 生活数码 曝光了一组 Galaxy Note 20 的镜头贴膜照片。

▲图源：@8090 生活数码

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从图片来看，三星 Galaxy Note 20 将采用后置三摄方案，闪光灯位于后摄右上角，同时 Note 20 Ultra 的闪光灯开孔下方还为激光自动对焦模块预留了条形开孔。

IT之家根据此前的爆料整理，三星 Galaxy Note 20 将采用 6.7 英寸 FHD+ 60 Hz 平面屏幕，分辨率为 2400x1080；搭载 Exynos 990 并辅以 8GB+256GB 存储方案且不支持可扩展存储。相机方面，采用 1200 万像素后置三摄，由 1200 万像素主摄（f/1.8）+1200 万像素超广角（f/2.2）+6400 万像素长焦（支持 3 倍光学变焦 + 30 倍的数码变焦 + 8K 的视频录制，f/2.0）组成。

三星 Galaxy Note 20 Ultra 将采用 6.9 英寸 Dynamic AMOLED Infinity-O 屏幕，拥有 WQHD +（3200×1440）分辨率与 19.3:9 长宽比，支持 120Hz 动态刷新率与 HDR10 +，覆盖第七代大猩猩玻璃；搭载 Exynos 990 处理器，配备 12GB 内存与 256GB / 512GB UFS 3.1 存储，内置 4500mAh 电池；前置 10MP f/2.2 摄像头，后置 108MP（f / 1.8）+12MP（f / 2.2）+12MP（f / 3.0）相机组合，支持 5 倍光学变焦、激光自动对焦、8K 视频录制等功能。