苹果、谷歌、FaceBook、亚马逊 CEO 国会听证会改至 30 日举行

据外媒报道，当地时间周六，美国众议院司法委员会宣布，由美国四家最大科技公司首席执行官参加、就数字市场竞争问题举行的听证会，已被重新安排在 7 月 30 日（周三）中午举行。

这场听证会原定于美国当地时间 7 月 27 日下午举行，但因与已故众议员约翰 · 刘易斯 (John Lewis)的国会吊唁仪式时间相冲突，美国众议院司法委员会决定重新安排时间。

众议院司法委员会将与 Facebook 的马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）、亚马逊的杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）、苹果的蒂姆 · 库克（Tim Cook）以及谷歌的桑德尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）等人，就每家公司正在面临的反垄断问题展开集中讨论。

这次听证会是国会对科技行业反竞争行为长达一年时间调查的一部分。听证会将以在线方式进行，以便遵守新冠疫情期间保持安全社交距离的行政命令。Twitter 首席执行官杰克 · 多西 (Jack Dorsey)预计不会出席听证会，尽管有些共和党议员敦促他参加。

众议院司法委员会正在调查这四家公司各自涉嫌的不同垄断行为，分别是谷歌对广告市场的控制，Facebook 收购 WhatsApp 和 Instagram，苹果的应用商店政策，以及亚马逊对待第三方卖家的方式。

该委员会主席杰罗尔德 · 纳德勒 (Jerrold Nadler)和反垄断小组委员会主席大卫 · 西西林 (David Cicilline)周六在一份声明中表示：“自 6 月份以来，我们始终在调查少数数字平台的市场主导地位，以及现有反垄断法和执法是否适当。”

他们还称：“考虑到这些公司在美国人民生活中扮演的核心角色，它们的首席执行官们保持坦诚至关重要。正如我们从一开始就说过的那样，他们的证词对我们完成这项调查非常关键。”

预计众议院司法委员会将在今年夏末或秋初发布一份关于调查的完整报告。