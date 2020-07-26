“港版纳指”恒生科技指数明日正式推出

恒生指数有限公司将于 2020 年 7 月 27 日（星期一）推出恒生科技指数。这一新指数会追踪 30 家在香港上市的最大科技公司，也被称作 “港版纳指”。

恒生科技指数的选股范畴，主要涵盖与科技主题高度相关的香港上市公司，包括网络、金融科技、云端、电子商贸及数码业务。指数选股准则会考虑符合资格的公司是否利用科技平台进行营运、研究发展支出占收入之比例及收入增长。经上述筛选后，市值最大的 30 只股票将被纳入成为指数成份股。

恒生科技指数成分股比重最大的十大上市公司分别是：阿里巴巴 (09988)、腾讯控股 (00700)、美团点评 (03690)、小米集团 (01810)、舜宇光学 (02382)、中芯国际 (00981)、阿里健康 (00241)、京东集团 (09618)、金蝶国际 (00268)及平安好医生 (01833)。其中，前四家公司的总权重已超过 33%。

此次被纳入的 30 只股票还包括瑞声科技 (02018)、联想集团 (00992)、金山软件 (03888)、、阅文集团 (00772)、网易 (09999)、中兴通讯 (00763)、众安在线 (06060)、微盟 (02013)、比亚迪电子 (00285)、同程艺龙 (00780)、新东方在线 (01797)、华虹半导体 (01347)、猫眼 (01896)、心动公司 (02400)、恒腾网络 (00136)、丘钛科技 (01478)、网龙 (00777)、易鑫集团 (02858)等遍布不同行业领域的另外 18 家科技股。

另外，还有其他的 2 家，分别是鸿海集团旗下的鸿腾 (06088)、总部设于新加坡半导体供货商的 ASM 太平洋 (00522)。

另据恒指公司此前的公开说明显示，未来，恒生科技指数的成份股将每季进行一次检讨，并设有快速纳入机制，容许新上市的大型科技企业更加适时地被纳入指数。新指数以每隔两秒计算及实时发布。