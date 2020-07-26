疑似苹果 iPhone 12 预订和上市日期曝光：分两批出货

最近有传言称苹果计划在 9 月 8 日（美国时间）举行在线活动，发布几款新产品，其中包括备受期待的 iPhone 12，Apple Watch Series 6 和下一代 iPad。

据外媒 PhoneArena 报道，相同的消息来源今天曝光了这些产品的相应预订和上市日期。这些信息与早期的报道相吻合，但是我们也要保持一定的怀疑态度。

爆料表示，在 9 月 8 日星期二发布了新的入门级 iPad 和 Apple Watch Series 6 之后，苹果将选择在 9 月 11 日星期五开放这两种产品的预订。

客户应该能够在接下来的一周收到设备。消息人士称，Apple Watch Series 6 和 iPad（第八代）的出货将于 9 月 18 日星期五开始。

毫无疑问，作为 9 月活动的亮点，iPhone 12 系列最受期待。但由于疫情对开发过程的影响，并非所有型号都会同时发售。

其中两款 iPhone 机型，被称为 iPhone 12 和 iPhone 12 Max 的入门旗舰产品，看起来将是第一批上架的机型。据报道，苹果准备在 10 月 2 日星期五进行预订，而在一周后的 10 月 9 日星期五进行发货。

该发布日期比往年晚得多 - 苹果通常会在 9 月的第三周与 Apple Watch 一起发布新 iPhone。

而对高端 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 旗舰感兴趣的人可能需要更长的等待时间。爆料指出，10 月 16 日将开放两款 iPhone 12 Pro 旗舰产品的预订，该产品然后将于 10 月 23 日星期五上市。

今年发布日期有点多，大家可以先马一下。