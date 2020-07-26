“亚马逊”最初不叫 “Amazon”？关于亚马逊你不知道的那些事

从 1995 年到现在，亚马逊这个跨境电商的规模一直在扩大。2019 年亚马逊的总体收入较上一年相比，增长率高达 20.44%，公司几乎所有的经营性业务均有大幅增长。

那么这个传奇般的电商巨头有着什么鲜为人知的事呢？一文带你起底世界首富贝佐斯和他的亚马逊那些你不知道的事！

亚马逊于 1995 年 7 月 16 日推出了纯卖书的网站。当时创始人 Jeff Bezos 对公司的增长和对电商的未来充满信心，他从一开始就有愿景——亚马逊会成为一家 “万能商店”。

Brad Stone 在 2013 年出版了一本关于亚马逊发家故事的书，书中介绍了亚马逊早期创业的状况以及如何发展成为了今天的科技巨头。

亚马逊最早不叫 Amazon

Jeff Bezos 最初给公司起了个神奇又响亮的名字叫 “Cadabra”，但公司的第一位律师 Todd Tarbert 劝住了他，说这个名字听起来和 “尸体（Cadaver）”太像了，尤其是在打电话的时候。（Bezos 还想了 “Relentless”这个名字。如果你今天访问 Relentless.com，它会跳转到亚马逊的网站。）

最终他选择了 “Amazon”，因为他觉得用世界上最大的河流来给公司命名寓意很好，因此亚马逊河也是亚马逊的原始商标。

可怕的铃声

在亚马逊成立之初，每当有人下单时，办公室都会响起铃声，大家会聚在一起，看看他们是否认识这位顾客。

仅仅几周以后，铃声就越来越频繁，他们不得不把铃声关掉。在网站上线的第一个月里，亚马逊的客户涵盖了全美 50 个州和 45 个国家。

一本关于地衣的冷僻书籍拯救了濒临破产的亚马逊

图书发行商要求零售商一次订购 10 本书，而亚马逊不需要那么多的库存（也没有那么多钱）。团队发现了一个漏洞：他们可以订购一本需要的书和九本地衣书，因为地衣书总是缺货。

开会都要 “流落街头”

亚马逊在 Bezos 的车库起家，早期在 Barnes&Noble 开会。

在亚马逊成立之初，公司使用的服务器需要耗费大量电，导致 Bezos 和妻子一用吹风机或吸尘器，家里就会跳闸。

平衡工作和生活？不存在的！

Jeff Bezos 希望员工每周工作 60 个小时。

一位早期的员工孜孜不倦地工作了八个月，他在清晨和深夜骑自行车上下班，完全忘记了自己停在公寓附近的蓝色旅行车。

他没有时间阅读邮件，在他终于有时间读邮件时，他发现了几张停车票，一张关于他的车已被拖走的通知，来自拖车公司的几条警告以及最后他的车已在拍卖会上出售的消息。

1998 年是亚马逊第一个关键的圣诞季

在这段期间，公司人手严重不足，导致每个员工必须在物流中心加夜班来应付庞大的订单需求。他们有人带上朋友和家人，经常晚上睡在车里。从此，亚马逊发誓再也不让节假日劳动力短缺发生，这就是亚马逊现在雇用这么多季节性工人的原因。

从 eBay 到熊骨架

当 eBay 上线后，亚马逊试图建立自己的拍卖网站来与其竞争。

虽然这个想法失败了，但 Bezos 本人很喜欢。他购买了价值 4 万美元的冰河世纪洞穴熊的骨架，并将其展示在公司总部的大厅里。旁边还立了一个标语，写着 “不要给熊喂食”。这个标语至今仍在那儿～

Bezos 走路极快，这经常造成混乱

亚马逊在 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初遭受了极大的考验。设备由于系统中断而关闭数小时，产品堆积如山但工人无法处理，而且没人为新的产品上架做充足的准备。当引入厨房类别时，没有保护包装的刀具会传送带上掉下来。这个极其危险。

“两个披萨团队”

在 2002 年初，Bezos 把 “两个披萨团队”的概念引入亚马逊。

在亚马逊，每个小组不会超过 10 人（这是点两个披萨刚好够吃的完美人数），并且每个团队应该要发挥主观能动性来工作。团队必须设定严格的目标，并用公式去衡量这些目标。这一公式被称为 “适应度函数（fitness functions）”，Bezos 通过追踪这些目标来管理他的团队。

他说：“刻意交流是内部失衡的体现，它意味着大家没有以有机的方式自然地合作。我们应该找到一种方法，让团队之间的交流更少，而不是更多。”然而许多员工不是很喜欢 “两个披萨团队”理念，尤其是适应度函数带来的压力。

死亡问号

不满意的客户可以直接给 Jeff Bezos 发送邮件，然后他会将邮件转发给相关负责人，并加上一个令人惊悚的 “？”。

Stone 在书里写道：“当亚马逊员工收到 Bezos 带问号的邮件时，他们的第一反应是像发现了一颗在倒记时的炸弹。通常他们有几小时来解决 CEO 提出的问题，准备一个详尽的回复，这条回复会先经过一连串经理的审查，最终会呈现给 Bezos 本人。这种紧急处理的方式保证了顾客的声音总是能被听到。

在谷歌的 “街景视图”之前，亚马逊就有了 “街区视图”

2004 年，亚马逊推出了搜索引擎 A9.com。A9 团队启动了一个名为 “街区视图”的项目，这是一个可视化的黄页，将街道上商店和餐厅的照片与他们在 A9 中的搜索结果配对。

亚马逊用了不到 10 万美元的预算，将摄影师带到了 20 个主要城市，租车去为餐厅拍照。2006 年，亚马逊最终放弃了街区视图的计划，而 Google 直到 2007 年才启动街景视图的项目。

尖叫法减压可还行

假期期间大家都很高压，亚马逊鼓励员工使用 “尖叫”法作来释放压力。

尽管亚马逊雇用了季节性工人，但物流团队在假期仍然压力极大。在 21 世纪初期，亚马逊的运营经理 Jeff Wilke 会让刚完成重要目标的人闭上眼睛，身体向后倾斜，然后在电话里对他大声喊叫。Wilke 说，有些人的尖叫差点把他的听筒给炸翻了。

亚马逊的物流如何遭抗议

自成立以来，亚马逊物流中心的工作条件就一直存在问题，许多不开心的工人已经找到了抗议的方法。

有一次，一名准备辞职的员工跳上了物流中心的传送带，欢快地穿越了整个设备。

2006 年有个更荒诞的故事，Kansas 物流中心的一名临时雇员是故事的主角：“他会在轮班开始时出现一下，在轮班结束时离开，但他在工作期间从未有任何记录。其他人花了至少一个星期才发现：他在一大堆木托盘中挖了一个窝，用亚马逊的产品做了一张床，撕下亚马逊书上的图片来装饰他临时搭建的墙壁，偷亚马逊的食物当作零食，然后把自己藏在里面。毫无意外，当他被发现时，他被开除了。”

Kindle 可能会被叫 Fiona？

Kindle 的原名来自 Neal Stephenson 的一本书，名为 “钻石时代”。这是一本未来题材的小说，记录了一名工程师偷了一本稀有的互动教科书，送给渴望知识的女儿 Fiona 的故事。Kindle 原型的开发团队将这本虚拟教科书视为他们正在研发的设备的模板，并在最后恳求 Bezos 保留 Fiona 这个名字。

但 Bezos 最终选择了另一个提议，即 Kindle，因为它能激起人们思想的火花。

专业消怒气？

Jeff Bezos 是一位要求苛刻的老板，他会对员工发火。

有传言说，他聘请了一位领导教练来帮助他减轻怒气。

Bezos 以在不满员工汇报时对员工爆发怒火或讽刺员工而闻名。

据说他聘请了一位领导教练来帮助管理他的情绪。Brad Stone 的书里写道：“在一次会议上，Bezos 以他惯常的方式谴责了 Diane Lye 和她的同事们，说他们很愚蠢，并说他们应该花一周时间弄清楚自己在做什么再回来汇报。”

然后他转身大步离开却突然停住，就像突然间发生了什么事情一样，然后他转过身来补充道，“但是每个人做得都不错。”