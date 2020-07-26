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畅行 GitHub：怎么写一个超棒的 README 文档

2020/7/26 13:28:15 来源：大数据文摘微信公众号 作者：青柠 责编：骑士
评论：

如果你很着急、只是想要模板，可以直接跳到底部（但这样一点不酷），准备酷的人，迈出成为 README 大师的第一步吧！（绝对不是点击诱饵）

假如你刚刚创建了很棒的项目，并在 GitHub 上共享了它。你认为现在你只需坐等世界告诉你这个项目有多酷。毕竟，在过去的一个月中，你为这个极具挑战性的项目付出了不懈的努力，对吗？

好吧，让我们退后一步，从检查项目的开发人员或用户的角度来看。尽管你知道自己的项目有多酷，也知道它是如何解决一个（直到你出现之前）尚未解决的紧迫问题，但是看你项目的人想知道你构建了一个什么样的世界。

如果没有人知道如何使用你的软件，那情况非常糟糕。

如果人们不知道你的软件是做什么的，就不会使用它或为它做出贡献，并且很可能会在开源软件的海洋中找到更清晰明了的东西。

这就是 README 文件的用处！

好的 README 文档就像是项目的外观。这是一个人在你的项目中首先要看的东西，它提供了软件的简要介绍。

美观实用的 README 文档可以使你的项目脱颖而出，并引起开发人员社区的关注。

这将帮助他们了解你的项目，以及它要如何使用、为什么他们应该做出贡献。

“哇，伙计！太棒啦！既然你知道这么多，为什么不告诉我们该怎么写……”

嘿，我不能说有一套具体的规则，你要努力遵守这些规则，而不是要努力写一个好的 README。

它不是那样的。

我将分享我是如何为我的开源项目写 README 的，以及你在为项目编写 README 文件时应考虑的事项，这样你将（有希望）收获一些见解。

GitHub 链接：https://github.com/navendu-pottekkat

另外请记住，你不会一天之内就精通撰写 README。像所有事物一样，它需要实践。

我已经为开源贡献一段时间了，我注意到所有优秀的项目都有一个很棒的 README。

当你位于项目界面时，你可以几分钟之内启动并运行你的项目版本。

有很多的贡献者、拉取请求、频繁发布的更新版本，都有一个很棒的 README。

新的开发人员将能够找到所有详细信息以开始使用，例如安装说明和贡献指南。

新的用户将能够通过详细的屏幕截图和演示学会如何使用该项目。

“我没时间做这个，快给我看 README！”

好吧，好吧，好吧（对不起我有点像麦康纳）。

以下是我的 NSFW 过滤项目的 README，我认为这是我写过最好的 README：https://github.com/navendu-pottekkat/nsfw-filter/blob/master/README.md

我将介绍 README 的不同部分，这些部分对于每个 README 都是必不可少的。

下面是本例中使用的 README 文件的链接。你还可以找到一个模板 README，并直接复制和粘贴到项目中：https://github.com/navendu-pottekkat/awesome-readme/tree/master

项目标题

标题应具有自我解释性，尽量不要太拗口。（当然存在例外，像本文 “超棒的开源项目 README 编写指南”会是一个很酷的名字）

为你的 README 添加一个封面或横幅图片。为什么？因为它很容易引起人们的注意，而且看起来很酷。

等等，我忘了一件事。你可以将此链接的 README 用作模板：https://towardsdatascience.com/media/README-template.md

横幅的最佳尺寸是 1280x650px。你还可以将其用于 repo 的社交预览。

我个人使用 Canva 网站创建横幅图像。所有基本内容都是免费的（在大多数情况下，你不需要专业版）。

标题下那些华丽的东西是什么？

看起来不错吧？这些被称为徽章，它们通过提供一些快速见解提高了可读性，对吗？

你可以在你的项目中使用无数徽章，而且它们确实取决于项目。下面是我在每个项目中常用的一些。

我使用 Shields IO 网站制作徽章。这是一种简单易用的工具，你可以使用几乎所有的徽章：https://shields.io

演示预览

写完项目后，最好对项目进行演示或预览（视频 / gif / 屏幕截图都是不错的选择），以便人们知道你的项目中会有什么。你也可以在上一节中的演示中添加产品说明。

这是一个随机 GIF 作为占位符。

目录

在介绍了项目之后，添加目录是一个好主意。这将使人们可以更轻松地浏览你的 README，并准确找到他们想要的内容。

这是一个示例目录（哇！太酷了！），实际上是本文的目录。

  • 项目标题

  • 演示预览

  • 目录

  • 安装

  • 使用方法

  • 发展

  • 贡献

  • 赞助

添加新功能或修复错误

许可证

  • 页脚

安装

你可能已经注意到了返回顶部的按钮（如果没有，请注意，它就在这里！）。这是一个好主意，因为它使 README 更易于浏览。

第一个问题应该是如何安装（如何使用项目或如何在机器中启动编辑）。

这里应该给用户详尽的想法，并说明他们如何使用项目 repo 的所有步骤。

按照以上步骤，他们应该能够在自己的设备中运行它。

我的方法是，完成 README 后，从头开始阅读这些步骤并检查是否有效。

这是一个示例指令：

要使用此项目，请首先使用以下命令在你的设备上克隆

git init 

git clone

GitHub 链接：https://github.com/navendu-pottekkat/nsfw-filter.git

用法

这部分是可选的，用于向用户提供安装后如何使用项目的信息，也可以添加到 “安装”部分。

发展

在这里，你可以向开发人员说明如何修改代码。

你可以深入说明代码如何工作及所有内容如何组合在一起。

你还可以提供如何设置开发环境的具体说明。

理想情况下，你应该使 README 保持简洁。如果需要添加更复杂的说明，请使用 Wiki：https://github.com/navendu-pottekkat/nsfw-filter/wiki

贡献

在这里，你可以让人们知道他们如何为你的项目做出贡献。下面给出了一些方法。

这也显示了如何在节中添加子节。

赞助

你的项目备受青睐，并且已经被成千上万的人使用（有了这个 README 文件，将会有更高使用量）。现在，是时候寻找人员或组织来赞助你的项目了。

这可能是因为你没有从项目中获得任何收入，你需要钱来维持项目生存。

你可以在此部分中添加人们如何赞助你的项目。在此处添加你的 patreon 或 GitHub 赞助商链接，以方便访问。

一个好主意是还要向赞助商展示他们的组织徽标或徽章，向他们表达你的爱！（总有一天我会找到赞助商，并向他们表达我的爱）

添加新功能或修复错误

这是为了让人们了解如何在你的项目中提出问题或提出功能要求。

你还可以为项目提交、发布或拉取请求提供指导。

就个人和标准而言，你应该使用一个问题模板和拉取请求模板，以便用户打开新问题时可以按照项目指南轻松地格式化它：https://github.com/navendu-pottekkat/nsfw-filter/blob/master/ISSUE_TEMPLATE.md

你还可以添加联系人详细信息，以便人们就你的项目与你取得联系。

许可证

将许可证添加到 README 是一个好习惯，这样人们可以轻松地引用它。

确保已在项目文件夹中添加了许可证文件。快捷方式：在 GitHub 中单击 repo 根目录下的添加新文件 -->将文件名设置为 LICENSE -->GitHub 显示许可证模板 --->选择最适合项目的模板！

我个人添加了许可证名称，并提供了指向它的链接，如下所示：https://opensource.org/licenses/GPL-3.0

页脚

我们还可以添加一个页脚，因为我喜欢页脚，可以使用它来传达重要信息。

让我们将其制作为图像，因为到目前为止你已经意识到图像中的多媒体 == 酷（* 请注意这个微妙的编程玩笑）。

就是这样…… 你已经完成了你的训练，小蚱蜢。现在是时候将这些想法用于你的项目了。

当你的项目与酷炫的 README 一起启动时，不要忘记 README Sensei（很酷的推特处理想法）。

如果你认为有帮助，请在 GitHub 上标星号并共享本指南。

现在，你们一直在等待的时刻！页脚！[喘气]

好吧，事情就这样结束了。

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关键词：GitHub开源

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