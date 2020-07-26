7nm 芯片计划受挫，英特尔股价周五收盘暴跌 16.24%

7 月 26 日消息，据国外媒体报道，由于英特尔的 7nm 芯片计划受挫，该公司股价于当地时间周五收盘暴跌 16.24%。

此前，在今年第二季度的财报电话会议上，英特尔透露，其 7nm 芯片技术的进度较原计划晚了 6 个月，主要由于该工艺中存在 “缺陷”，导致良率受到影响。

据外媒报道，该公司的 7nm 芯片原本计划于 2021 年底上市，这一延迟意味着最早将于 2022 年上市。

英特尔 CEO Bob Swan 表示，他们准备了紧急应变方案，以防再有意外出现。如果遇到紧急情况，会准备好外包部分芯片制造，使用别家企业的晶圆代工厂。

数十年来，英特尔一直是自己设计和制造个人电脑和服务器芯片，这使其在竞争中处于领先地位。如果摆脱这种模式，即自己设计芯片，但制造环节由其它制造商来完成，这将使该公司失去在竞争对手 AMD 面前的优势。

上个月，英特尔也遭受了一次打击，原因是苹果宣布计划在新 Mac 电脑中弃用英特尔芯片，转而使用自家的、基于 ARM 架构的 Mac 芯片。

苹果首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）表示，该公司计划在今年年底前推出首款搭载其自研芯片的电脑，预计在两年的时间里完成过渡。

截止当地时间周五每股收盘，英特尔的股价报收于 50.59 美元，较前一交易日暴跌 16.24%。相比之下，该公司竞争对手 AMD 的股价却上涨 16.50%。