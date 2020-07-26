UC 回应被印度前雇员起诉：UC 一直致力于服务印度市场和保护本地员工的福利

7 月 26 日，就 “马云被印度法院传唤”一事，阿里向搜狐科技回应：“UC 一直坚定地致力于服务印度市场和保护本地员工的福利，政策符合当地法律。因为这件事还在审判中，我们无法对这个问题作进一步评论。”

据路透社报道称，一份印度法院的文件显示，印度首都新德里的一家法院因一起诉讼案，已对阿里巴巴创始人马云 (Jack Ma)作出传唤。报道称，一名曾供职于阿里巴巴旗下 UC 浏览器的印度雇员 Pushpandra Singh Parmar 声称自己被 “错误解雇”，为此一家印度法院传唤了阿里巴巴及其创始人马云。

Pushpandra 因对公司应用程序上的 “审查制度”和 “虚假新闻”内容提出反对，结果遭到解雇。这名前员工还拿出了一些截图作为 “证据”，称上面显示阿里巴巴旗下的 “UC News App”发布了关于印度的 “假新闻”，尤其是标题部分。

法庭文件显示，印度首都新德里卫星城古鲁格拉姆一家地方法院的民事法官已向阿里巴巴、马云，还有十多名个人或公司发出传票，要求他们在 7 月 29 日出庭或通过律师出庭。

此前在 6 月 29 日，印度电子信息技术部以安全担忧为理由宣布禁止包括 UC News、UC 浏览器、TikTok、微信、微博在内的 59 款中国应用。