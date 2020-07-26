来 “扫”下狗脸，我不是在骂人

还记得 2018 年科技界的愚人节上，各大企业都使出浑身解数恶搞，一本正经地胡说八道：

腾讯的 “AI 生态鹅场”，通过 AI 技术实现鹅脸识别，鹅语翻译，人鹅无障碍沟通。还有腾讯 AI 医学影像产品对鹅的疾病进行早筛、早诊早治。

阿里的区块链喷漆拒绝碰瓷，菜鸟 “躺收”快递；被坊间称为 “狼厂”的百度也推出狗脸识别产品。

官方文案有板有眼，视频效果直指大片，吃瓜群众的心情也在套路与反套路之间来回横跳。

别急着骂人，也不要觉得自己被套路，因为这些真的可能实现。

旷视狗脸识别

旷视带着它的技术来填同行挖下的坑了。

其最近公布一条颇有意思的专利授权：狗鼻纹特征点的检测方法、装置、系统及存储介质。

旷视公示的狗鼻纹特征点检测方法是：

基于狗鼻图像与已经训练好的狗鼻纹模型，得到所述狗鼻图像中狗鼻纹特征点与对应的各个狗鼻纹基准特征点的坐标偏差；

根据各个狗鼻纹基准特征点的坐标及所述坐标偏差得到所述狗鼻图像中各个狗鼻纹特征点的坐标。

原理并不复杂，翻译成人话，意思就是：

1:1 模式，将狗事先录入的狗脸鼻纹照片与临场采集的照片做对比，判断是否为同一狗，证明是 “狗是本狗”，类似 “狗脸解锁”“狗脸支付”。

1：N 模式，系统采集了 “狗”的一张照片之后，从海量的狗脸鼻纹数据库中找到与当前狗脸数据相符合的图像进行匹配，并找出来，证明 “我是哪只狗”，相当于 “小区狗脸门禁”。

为什么使用鼻纹识别？

一则，鼻纹是犬类最具代表性的生物特征，其鼻纹与人类的指纹类似，具有唯一性和稳定不变性，即使是一胎产下的狗，纹路也不相同；

二则，与现有的 DNA 认证或是晶片认证相比，鼻纹识别技术成本更低、操作更方便。

录入信息时，人只需要对着狗的鼻子拍摄一张照片，再通过系统检测狗鼻并定位关键点，将鼻纹的深度图像信息收集到资料库里，狗的专属身份证就生成了。

另外，铲屎官也无需现场登记，远程操作即可。事后，人们也可通过拍摄走失的狗的鼻纹寻找狗的主人。据悉，旷视此项狗脸识别技术的准确率高达 95%。

格调高雅、高瞻远瞩的 AI 独角兽怎么打起狗的注意来了？

别小瞧了这个被大众玩梗的技术，狗脸识别可能不仅仅只是狗脸识别，也许背后隐藏了新赛道。

《2019 中国宠物行业白皮书》显示，2019 年，中国宠物猫&狗数量已经达到 9915 万只，宠物犬猫市场规模达到 2024 亿元。

中国撸狗撸猫已经 “撸”出的千亿规模市场，正带动整个产业上中下游的兴盛。

而动物识别的数据敏感性远低于人类，比人类面部识别前进的阻力小。随着宠物市场商业化，动物脸识别将以更快的速度渗透进上中下游的各个环节。

白皮书显示，犬类宠物健康率不足一半，主要受皮肤和肥胖问题困扰；猫类健康率为 63.5%，主要受肥胖、口腔和肠胃问题困扰。

面部识别可在养殖、销售环节就为每只动物生成专有身份信息。

除了记录动物的外表、性别、年龄、品种等基本信息外，还可记录其饮食习惯、性格、心情、运动频率、场景或环境喜好等，在销售时为客户提供更精准、详细的信息，更有助于宠物与主人之间的相互了解。

健康上，养殖、销售商可使用面部识别实时监测动物皮肤状况，发现问题及时医治；监测每只动物的饭量并精准投喂，控制饮食，均衡营养，并根据每只猫的不同肠胃状况均衡搭配膳食。

在护理和医疗服务环节，为各大相关宠物机构提供面部识别服务，记录每次服务具体内容，生成电子档案，以更好地帮助机构提供有效的护理和治疗。

品味独特如旷视选择也先从 To B 入手，已经为某犬类大赛提供犬只身份认证服务，未来也会运用在犬只销售上。随着市场和技术的成熟，To B 市场将有更多可挖掘的场景和应用。

支付宝宠物鼻纹识别

无独有偶，支付宝也推出了宠物鼻纹识别技术。

7 月 20 日，支付宝保险平台宣布开放宠物鼻纹识别技术，将这一技术首次应用于宠物保险。

目前，这款 “宠物医疗险”只接受猫、狗两大类宠物投保。

投保时，支付宝保险平台根据鼻纹信息为宠物建立专属电子档案。理赔时，刷鼻纹核实宠物身份就可一键完成理赔。

在此之前，国内宠物建档案主要通过给宠物植入芯片。但芯片植入难度大、成本高、宠物体验差，普及率并不高。

支付宝此项宠物鼻纹识别技术的成功识别率超过 99%，准确率高、操作简单、宠物体验好、成本低，可以大大降低建立宠物电子身份证的门槛，提升城市宠物管理的效率。

在具体使用时，主人也只需对准犬鼻进行简单的抓拍或者视频录像，系统便会通过犬鼻检测，定位出鼻纹的关键点，系统将提取到的鼻纹深度图信息汇入后台数据库，就可为宠物生成一张专属的身份证。

如果从 To C 切入市场，主攻消费端，也是一片欣欣向荣的市场。

2019 年中国犬猫养宠人数达 6120 万人，庞大基数和快速增长下，C 端的宠物消费也成为资本掘金市场。

一款网红猫爪杯、智能猫厕在高出市场几倍价格时仍被抢到断货，各类宠物用品的价格中高低档五花八门，爱宠如子的养宠心态让宠物零售市场异常火爆。

大市场小细分特点下，各细分零售市场的高科技也层出不穷。

孩子可以说话，但宠物难以直接表达，也许你高昂价格抢到的东西，宠物并不领情。

宠物脸识别可以如何发挥作用？巴西一家宠物用品零售商 Petz 提出了思路。

Petz 推出一项基于大数据的 “狗脸识别”技术和网购平台，以方便宠物主人在网上选购的宠物用品，更符合宠物的喜好。

相比于主人帮忙选购的方式，宠物自己选择的用品更能符合自己的喜好，也方便主人进一步认识自己的宠物同时还可避免主人浪费金钱，节省挑选精力。

宠物怎么自己网购？

后台经过了海量的宠物面部表情、头部动作、情绪学习训练，在主人浏览宠物用品的页面时，主人点击某个用品的页面，摄像头会捕捉到宠物的面部表情和动作，根据算法匹配，判定宠物的表情对应的喜恶情绪，如果比对为感兴趣时，该商品会自动加入购物车。

如下图，当狗狗看到不喜欢的玩具时，人工智能根据大数据将捕捉到的表情判定为不感兴趣，反之为感兴趣。

这波操作可以说非常酷炫了。

如果以上操作不够日常，还有其他更接地气的方式：养猪。

阿里、京东猪脸识别

除了猫和狗，猪也没有逃过 AI 的眼界。在养猪界，猪脸识别甚至实现了工业化应用。

2018 年非洲猪瘟肆虐，中国的猪肉供应大受影响。彼时，包括阿里、京东、腾讯在内的中国科技企业相继着手开发生猪面部识别及语音识别等技术，为二师兄的健康保驾护航。

与宠物识别不同，应用于规模化畜牧业的猪脸识别带来的效果更加明显。

首先，中国养猪效率低、成本高，相关数据显示，中国每公斤猪肉饲料成本是美国的 2 倍，人力成本是美国的 5 倍。以京东的解决方案为例，全面数字化后将帮助大中型猪场降低 30% 以上的人工成本，节省 8~10% 的饲料，缩短一周左右的出栏时间。

怎么做到的？

目前的猪脸识别技术，主要使用 AI 摄像头，将面部特征转化为矢量数据，通过记录猪的眼睛、耳朵、鼻子和鬃毛等细节为每头猪生成专有的 ID，并贯穿猪的一生。

清点数量，估算体重。

人力清点耗时长、准确性差，搭载 AI 摄像头的巡检机器人会自动实时盘点猪只数量，点数准确率为 100%，并且可以预测每一头猪的体重，误差可以控制在 3% 以内。

精准投喂。

传统喂养模式依靠人工，猪凭力气抢食，容易造成同一拦猪出拦时体重差异大，肥瘦不均。猪脸识别技术，可以识别每头猪包括饭量在内的各种身份信息，根据饭量自动精准喂养。一来可保持合理体重和肥瘦比例，二来可节约饲料成本。

监控猪的健康。

面部识别技术可实时跟踪猪的运动轨迹，发现患病猪，并找到病因，或者及时发现猪瘟疫情；

检测猪是否嗜睡或进食量变化；

检测运动频率，并为猪量身定制锻炼计划；

甚至还可以识别猪的开心、低落等情绪。

另外，结合红外技术检测猪的体温，根据音频识别技术检测猪是否咳嗽和呼吸困难。

其次，国务院对畜牧业安全下发了要求：中国 2020 年要完成对死猪无害化处理的整体体系建设。

但中国死猪无害化处理成本高、理赔的程序复杂、难度大。尽管有国家高额补贴，养殖户和农业保险双方都处于亏损状态。

应用猪脸识别后，全程有数据、有画面、可追溯，极大减轻养殖场、无害处理厂和保险三方的压力，单保险费用就可省下五成。

更多可能

除了猫、狗、猪之外，还有猩猩、马、大熊猫、鱼、牛、羊、鸡、鸭等各种动物的面部识别技术已经被开发出。

现今，动物面部识别技术的种类已有十余种，并且种类数量和识别精度在不断提升。

真实演绎，“万物”皆可 AI 识别。

随着宠物、畜牧产业的工业化进程，需求增长，市场扩充背景下，更多新潮技术将被开发，应用于方方面面。

所以，别不把愚人节的恶搞不当真，万一哪天真实现了呢？