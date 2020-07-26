爆料：新款英特尔 iMac 最快本周面世，采用新设计的可能性不大

IT之家 7 月 26 日消息 本周末出现了两个关于苹果新款 iMac 的新爆料，爆料称苹果可能最快在本周就会发布新款 iMac，但不会采用新的设计。

第一条爆料来自推特用户 @Soybeys，爆料称苹果可能最快在本周公布搭载英特尔的新款 iMac。今年夏天早些时候的传言称，苹果会在 WWDC 2020 上发布新的 iMac，但这并没有成为现实，苹果在今年的 WWDC 上并没有宣布任何新的硬件。

本月早些时候的 Geekbench 测试结果中出现了一款未公布的搭载 10 核英特尔 i9 CPU 和 Radeon Pro 5300 GPU 的 iMac，进一步暗示了新机型可能即将到来。

Twitter 爆料者 @L0vetodream 上周发推文称苹果新产品 “已经准备好出货”，过去这个 Twitter 账号曾准确报道过 macOS Big Sur、新 iPhone SE、新 iPad Pro 等细节。

苹果在 7 月份通过新闻稿发布新 Mac 也有很多先例。例如，苹果在 2019 年 7 月发布了两款新的 MacBook。首先是配备 True Tone 显示屏的新款 MacBook Air，同时降价 100 美元。苹果还首次推出了新的入门级 MacBook Pro，带来了第八代英特尔处理器、Touch ID 和 Touch Bar。

本周末的第二个传闻来自 @Jioriku ，爆料称采用英特尔处理器的新款 iMac 将不会采用全新的设计，苹果会为采用苹果自研处理器的 iMac 保留新设计。这是有道理的，因为新设计可能会是苹果用来吸引用户升级到Apple Silicon处理器 Mac 的一种手段，因为普通用户不一定关心处理器的变化。

今年新款 iMac 的其它传闻还包括：停用 Fusion Drive，转而采用全线包含 SSD 存储的 iMac 产品线，以及苹果的 T2 安全芯片。

实际上，iMac 早就应该进行重新设计了，其外壳上一次改版还是在 2012 年，当时苹果首次推出了全新的 iMac 外壳，侧面边框厚度缩减至 5mm，但这一设计变化只能从侧面看，正面看 iMac 十年来一直没有变化。

IT之家了解到，苹果曾表示还在开发新的英特尔 Mac，在今年年底之前还将发布第一台采用苹果自研处理器的 Mac。根据苹果公司的说法，整个向苹果自研处理器的过渡将需要两年左右的时间。