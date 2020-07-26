站着挣钱的立讯精密，想和 iPhone 交个朋友

熟悉 iPhone 的朋友都知道，苹果对供应链的把控极其严苛。在初代 iPhone 的生产过程中，苹果必须完全控制生产的每道环节，哪怕是对全球顶尖的代工厂富士康来说，苹果都派驻了近 2000 名工程师协力工作，可见想成为 iPhone 的「朋友」不是那么简单的一件事。所以这么多年后，也只有三家工厂有能力为 iPhone 代工。

不过现在，一张颇具野心的新面孔出现在我们的视野中。

33 亿元入场费背后，是如日中天的立讯精密

前段时间，中国公司立讯精密发布公告，将出资 33 亿元现金收购纬创股份（纬创）两家全资子公司 100% 股权，这场看似平淡的并购行为却引起了行业的巨大震动。因为被收购的纬创正是目前 iPhone 仅有的三大代工厂之一，纬创从 2017 年开始为 iPhone 代工，这次收购意味着立讯精密以后将具备代工生产 iPhone 的能力，也会成为中国大陆首家 iPhone 代工厂（富士康、和硕、纬创均为中国台湾企业）。

图源：Apple

立讯精密成立于 2004 年，说起来还与行业巨头富士康颇有渊源，其董事长王来春女士是富士康内地工厂的首批员工，她从一线工人做起，在富士康工作了 11 年，一路晋升为富士康大陆员工中级别最高的管理人员，后来王来春与哥哥拿出了所有积蓄，在中国香港创办立讯公司，也就是如今立讯精密的前身。早期的立讯精密其实是专门为富士康服务的，不过王来春深谙富士康郭台铭所说的成功途径：一抄二研究三创造四发明，立讯精密就走上了这样的道路。

在富士康的帮助下，立讯精密从早期的线缆、连接器业务起家，直到 2010 年上市之时，已经发展成中国最大的连接器厂，一度被人称为「小富士康」，而上市之后的立讯精密也展现出更大的野心…… 就在前段时间，立讯精密的市值已经超过老大哥富士康，这也让它有足够的资本参与至 iPhone 的代工之中。

AirPods，立讯精密的摇钱树

可能你还不知道，很多人耳朵上的 AirPods，也许就产自于立讯精密。

2010 年上市后，立讯精密逐渐开始摆脱富士康的影子，并展开一系列并购行动，这其中就包含了切入苹果 AirPods 供应链的一场关键行动。2016 年 7 月，立讯精密花了不到 6 亿元收购苏州美特，苏州美特是一家致力于音频领域的公司，在微型电声器件业务上拥有深厚的研发及专利基础，立讯精密由此进入声学领域。

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两个月后，苹果 AirPods 真无线耳机随 iPhone 7 系列一同亮相，在发布初期的几个月里，AirPods 的供货量捉襟见肘，上市时间不断延期，直到 2017 年苹果找到立讯精密，立讯精密依靠高良品率成功博得苹果青睐，由此便介入到 AirPods 的代工生产中。这一年年底，苹果 CEO 库克亲自到访立讯精密考察 AirPods 生产线，并称赞立讯精密为「超一流的工厂」，而立讯精密董事长王来春则表示，「能与凤凰同飞的必是俊鸟」。

自此开始，立讯精密一举成为 AirPods 的主力供应商，并牢牢抓住了这棵巨大的摇钱树。

图源：立讯精密官网

在为 AirPods 代工的三年里，立讯精密的市值不断翻番，我专门查阅了一下资料，如果在库克发那条微博的时候买入立讯精密的股票，现在可以获得将近 250% 的回报。而除了 AirPods，立讯精密也在不断渗透到苹果更多产品的供应链中，在今年年初，著名分析师郭明錤表示，立讯精密将取代广达，成为 2020 年新款 Apple Watch S 系列芯片的独家制造商和供应商。

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iPhone，立讯精密的下一个目标

从富士康的模仿者到代工帝国的创造者，从不起眼的连接器到炙手可热的 AirPods，立讯精密的野心其实早已不局限于这一城一池，在它的代工版图中，下一个将要进发的目标是 iPhone。

图源：Apple

iPhone 是苹果最核心的业务，就像开头所说的，苹果对于 iPhone 的供应链管控极为严苛，在 iPhone 之前的整机代工中，只有富士康、和硕和纬创三家拥有生产资质，而被立讯精密收购的纬创也是在 2017 年才获得了 iPhone 的代工资格，主要负责生产旧款或低端 iPhone 机型。

对于立讯精密而言，倘若这次能够成功接盘，面对的不仅有 iPhone 整机代工带来的高难度挑战，还将会与和硕和昔日的老大哥富士康展开正面竞争。虽然立讯精密的未来依然充满未知数，但正如立讯精密董事长王来春所言：能与凤凰同飞的必是俊鸟。相信立讯精密有野心，也有能力胜任 iPhone 的代工。

对于苹果来说，自从 iPhone 诞生以来，富士康就承接了绝大部分的订单，而随着劳动力、代工成本的不断上升，想必苹果很渴望降低对富士康的依赖程度，近年来由于定价过高导致市场遇冷的情况就曾在 iPhone 上发生过，由此造成销量下滑更是苹果最不愿看到的。因此立讯精密如果能成为 iPhone 合格的朋友，苹果将会进一步加强议价能力，以此来降低 iPhone 售价。

能站着把钱挣了的，不止立讯精密

说起立讯精密的发展历程，能够「站着挣钱」是最令人敬佩的。事实上在我国精密制造领域，还有很多像立讯精密一样的企业，例如手机代工领域的闻泰科技、同样负责 AirPods 代工的歌尔股份，专做指纹识别解决方案的汇顶科技…… 这批优秀的企业在促进消费电子和现代生活紧密结合的同时，也切切实实的让消费者受惠于科技的进步与发展。相比之下，立讯精密的成功崛起，只是我国制造业加速起飞的缩影。