送百度文库会员月卡，喜马拉雅 FM 会员年卡 4.5 折 98 元

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活动时间：7月25日 - 27日
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|喜马拉雅FM+百度文库（7月25日 - 27日）
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|QQ音乐+百度文库（7月21日 - 26日）
|豪华绿钻年卡+
文库会员月卡
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|百度文库（7月25日 - 27日）
|文库会员年卡
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|WPS+百度文库（7月21日 - 31日）
|会员年卡+
文库会员年卡
|￥188.9/￥99
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文库会员年卡
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|腾讯视频（7月25日 - 29日）
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|超级VIP双年卡
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• 喜马拉雅FM
原价218元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时98元/年，点此购买（年卡+送百度文库会员月卡）。
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