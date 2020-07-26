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送百度文库会员月卡，喜马拉雅 FM 会员年卡 4.5 折 98 元

2020/7/26 21:49:18 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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喜马拉雅FM会员大促，VIP年卡低至4.5折98元，再送百度文库会员月卡，点此购买

活动时间：7月25日 - 27日

影音会员大促合集：

会员名称原价/活动价
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喜马拉雅FM+百度文库（7月25日 - 27日）
VIP会员年卡+
文库会员月卡		￥242.9/￥98点此
QQ音乐+百度文库（7月21日 - 26日）
豪华绿钻年卡+
文库会员月卡		￥204.9/￥139点此
百度文库（7月25日 - 27日）
文库会员年卡￥120/￥89.9点此
WPS+百度文库（7月21日 - 31日）
会员年卡+
文库会员年卡		￥188.9/￥99点此
超级会员年卡+
文库会员年卡		￥278.9/￥179点此
腾讯视频（7月25日 - 29日）
超级VIP双年卡￥976/￥488点此
超级VIP双年卡￥976/￥488点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

• 喜马拉雅FM

原价218元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时98元/年，点此购买（年卡+送百度文库会员月卡）。

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