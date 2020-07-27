思科斥资 26 亿美元收购 Acacia，仍未获得最后批准

据 sdxcentral 报道，思科斥资 26 亿美元收购 Acacia Communications 仍未获得中国监管部门的批准，这是两家公司达成交易的最后障碍。

两家公司在近日的一份联合声明中表示，他们仍在与中国市场监管总局 (SAMR) “积极接触”，预计此次收购将获得该监管部门的批准。同时他们指出，美国、德国和奥地利此前已经签署批准了这一收购协议。

思科在 2019 年 7 月宣布收购 Acacia，原计划在去年年底完成该笔交易。Acacia 主要设计和制造高速相干光互连技术产品，在未被收购之前，Acacia 一直为思科的光网络和路由器产品提供相应的解决方案。

“Acacia 所在的相干技术市场是一个数十亿的市场，”思科光学系统和光学部门高级副总裁兼总经理 Bill Gartner 此前在接受采访时表示：“我们在该市场上的规模相对较小，不过在收购完成后，将扩大思科光网络产品的市场机会。”

此外，Acacia 在思科的 5G 战略中扮演着重要角色，该战略着重于运营商需要建立新的回传基础架构来承载 5G 流量，以及满足 5G 移动网络的分组核心需求。思科通过其路由器和光学技术瞄准了这一领域，思科于 2010 年通过收购 CoreOptics 进入了这一市场，随后又收购了 Lightwire，Luxtera 和最近的 Acacia。