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Chrome 现已支持延迟加载网页中的 iframe

2020/7/27 8:31:47 来源：开源中国 作者：白开水不加糖 责编：微尘
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一年前，谷歌曾在 Chrome 76 中添加了对图片的延迟加载支持。近日，ChromeEng 经理 Addy Osmani 则宣布，该团队已将 iframe 的延迟加载作为标准功能，添加至了 Chrome 浏览器和 Chromium 浏览器中

<iframe src="https://example.com"
loading="lazy"
width="600"
height="400">>/iframe>

该功能会延迟窗口外 iframe 的加载，直到用户将网页滚动到附近为止。此举可以节省数据、加快页面其他部分的加载速度，并减少内存使用量。

Chrome 小组的研究表明，iframe 延迟加载可以节省 2-3% 的中位数据量、1-2% 的首次内容渲染、以及在 95% 的位置上可以节省 2% 的首次输入延迟（FID）。

目前该  loading 已支持三种属性值：

lazy：延迟加载的理想选择。

eager：立即加载（非延迟加载的理想选择）。

auto：由浏览器来决定是否延迟加载。

Osmani 表示，当其在 YouTube 上加载嵌入内容时，可让移动设备的互动时间节省 10 秒。而 Instagram 和 Spofity 仍会在初始加载时处理嵌入式内容，但压缩后分别可节省 >100KB 和 514KB。

并且，现在所有的 Facebook 社交插件都支持本机浏览器延迟加载 iframe。其最后得出结论称，对延迟加载 iframe 的支持将使得用户可以大大轻松地提高网页的性能。

值得一提的是，Chrome for Android 在 Lite 模式下仍会自动延迟加载窗口外的图片和 iframe。更多详细内容可查看官方博客。

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关键词：Chrome

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