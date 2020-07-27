微信 macOS 版 v2.4.2 四大新特性详解

两个月前，微信 for Mac 迎来了今年以来的一次大更新，不仅加入消息引用和群语音/视频功能，还支持在设置中开启语音消息自动转文字。虽然其中部分功能在其他平台已经推出许久，但这种迟来的「查缺补漏」对于统一多平台的体验有着重要意义。

最近，微信 for Mac 再次推出了新版本，新的 v2.4.2 和两个月前 v2.4.1 一样带来多项新功能和改进，例如去年就已经在移动平台亮相的「接龙」功能、聊天标记未读、转发消息体验优化等。

▎接龙

「接龙」最早在去年的 iOS v7.0.8 版本中推出，是一项面向群聊的消息收集和信息整合功能。

群内的任何人都可以发起「接龙」，但不同于引用、撤回等功能，接龙没有具体可视入口，只能通过在聊天框中输入「#接龙」或「#接龙 + 换行 + 数字」的形式激活，具体格式如下：

接龙发起者可以在接龙表格中设置接龙格式，发送到群聊中之后其他群成员就可以点击「参与接龙」进入接龙，接龙的内容会在剔除重复内容之后按照顺序显示在表格当中，方便发起者收集整理。

▎聊天标记未读

同样属于查缺补漏的功能，微信 2.4.2 for Mac 加入了聊天标记未读。现在右键聊天框，在列表中选择「标为未读」就可以在当天聊天框中亮起未读小角标，方便处理不同紧急程度的聊天信息。





▎转发消息体验优化

微信 2.4.2 for Mac 还进一步优化了转发消息的界面和体验，现在给好友转发消息时可以在转发框中预览消息内容和查看好友详情，减少了误转发的几率。

▎网页调整字号体验优化

微信 2.4.2 for Mac 还优化了浏览网页时调整字号的体验，文字大小的可调档位由之前的五档增多到了六档，拥有更加平滑的字体大小调整体验。

以上就是微信 2.4.2 for Mac 的全部更新内容，从年初就开始测试的小程序并没有在这个版本中实装，但你仍然可以点击这里下载微信 beta for Mac 测试版来体验在 Mac 上打开小程序的功能（该测试版同样支持接龙、标记未读等在 2.4.2 实装的功能）。