一图看懂，苹果、微软这些 “富可敌国”的高科技巨头们钱从哪里来

全球最大的公司都集中在科技领域，目前五大科技公司（即亚马逊、苹果、脸书、微软和谷歌重组后的 Alphabet）中的四家市值已增长到万亿美元规模。

尽管五大公司有相似之处，但他们的现金流结构和增长轨迹各有不同。有些公司盈利依靠应用、云服务、产品和数据积累的多元组合，而有些公司盈利则更为聚焦。

但是通过几乎所有细分领域的增长，“大科技”公司已经超越了 “大石油”和其他主要行业龙头，一跃成为全球最有价值的公众公司。这些公司的持续增长不仅给他们亿万富翁的创始人带来了更多财富，而且带领着偏重科技股的纳斯达克创造了历史新高。

不幸的是，增长也伴随着困难。数据使用、多样性、员工待遇已经成为全球范围的热门话题，迫使大科技公司在应对广告商、政府等机构时处于守势。

即使如此，科技巨头巨大收入增长的势头也并未被阻止。

你是不是也和文摘菌一样好奇这些科技巨头的年收入究竟能达到多少，他们之间又有着怎样的较量？本文用一张图总结了近两年一些科技巨头的年收入以及市值，来和文摘菌一起看看这张图~

大科技公司收入持续增长

总的来说，技术的广泛应用是收入增长最大的驱动力。与上年相比，亚马逊的总体收入增长最大，公司几乎所有的经营性业务均有大幅增长。来自线上销售和第三方卖家服务的收入几乎增长了 300 亿美元，而亚马逊网页服务（Amazon Web Service）和亚马逊金牌服务（Amazon Prime）收入增长合计为 150 亿美元。

Amazon 业务中唯一未增长的部分就是物理存储销售。该领域在之前成为增长最快的细分领域后停滞不前。

大科技公司收入（2019 年 vs. 2018 年）

服务和广告也推动了其他大科技公司的收入增长。Alphabet 来自谷歌资产和网络的广告收入增长了 200 亿美元，同时谷歌云的应用也在持续增长，该细分领域收入达到 89 亿美元。

对于微软公司，云计算和服务领域的收入增长最为强劲。最有意思的是，来自 Azure 服务的收入增长超过了 Office 和 Windows，占据了公司最大的收入份额。

更广泛的服务应用和广告整合是广告驱动型公司脸书收入增长的最大原因。很大程度上归功于户均收入的持续增加，脸书实现了 200 亿美元的收入增长。

科技巨头间的比较

苹果公司是唯一一家未实现大规模收入增长的公司，尽管它在某些细分领域确有增长。

来自 iphone 的收入依然是苹果业务收入的基石，但 2019 年几乎下滑了约 250 亿美元。这抵消了将近 100 亿来自服务业务的收入，以及大约 30 亿来自 Ipad 销售的收入。

但是，凭借 552 亿美元的净利润，苹果公司占据了按净利润和市值排名的大科技公司首位。

五大科技公司全景图

富可敌国

尽管他们有不同的盈利模式和利润率，但总体来说，这些科技巨头已经从硅谷的创业公司成长为全球巨无霸。

这几家科技巨头 2019 年的收入总计约 9000 亿美元，远远超过了 4 个 G20 国家的 GDP。做个比较，大科技公司的利润估计约等于按 GDP 排名的第 18 大的国家，领先于沙特阿拉伯，稍稍落后于荷兰。

通过平台资本化和用户数据库持续增长，大科技公司赚取了数十亿百亿收入。随着软件、云计算的广泛应用和持续增长，以及广告激增，收入规模还将持续扩大。

2020 年技术应用还在增加，唯一能做的预测就是继续增长，这些大科技公司在未来究竟能多赚多少钱？