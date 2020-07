马斯克发布挖掘公司最新渲染图：坐特斯拉 Model 3 转乘，最高时速 150 公里

我们都知道埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)开了科幻片里走出的科技公司,比如特斯拉、SpaceX、脑机接口公司 Neuralink,不过,可能不少人不知道,他还有一家公司开的十分任性,Boring Company。

这家公司创建的也是十分随意了,源于一次马斯克的堵车事件。备受堵车困扰的马斯克发推文说:“堵车快把我逼疯了!我要造一台隧道挖掘机,开始挖隧道。”不到 1 小时,这个项目正式命名为 “The Boring Company”,2 小时之后他再次发推文:“我们真的要开始挖隧道了。”

2018 年 11 月 18 日,这家公司打通了位于洛杉矶的首条隧道。同年 12 月 18 日,马斯克在洛杉矶的第一条测试隧道揭幕,它们采用自动电动汽车,使用 “跟踪轮”,完成了隧道测试。

时到今日,这家公司进展如何呢?

最近马斯克又在推特上发了 boring company 在拉斯维加斯的地下环路的最新渲染图,意味着乘客将有机会乘坐高速无人驾驶的特斯拉汽车畅通出行。

这些渲染图展现了地下环路的未来乘客枢纽站,该枢纽能够让乘客从拉斯维加斯会议中心的一端通行至另一端。

从图片上来看,整个地下环路的设计十分现代、明亮,走下中央自动扶梯,就能看到整齐停放的特斯拉无人驾驶汽车。

上图是车站的第一个渲染图,乘客可以乘坐特斯拉无人驾驶汽车,高速穿行拉斯维加斯会议中心。

图片中展示的汽车是特斯拉旗下的 Model 3,公司计划使用这款电动汽车搭载乘客在交通枢纽站之间穿行。

隧道上方有一个显示屏,用来告知乘客车辆的发车时间、发车地点、车型颜色等必要信息,另一侧的墙上挂着一幅颜色鲜艳的、针对游客宣传的广告牌,上面写着:What happens in Vegas, only happens here。

这些汽车将使用车载自动驾驶软件在隧道内导航 ,此外还使用 “跟踪轮”来引导车辆沿着特定车道行驶。

马斯克称,这些汽车最高可达到 150 公里 / 小时的速度,和普通的穿梭行程相比,这更像是冲刺加速。

当然,渲染图上所呈现的只是他目前的构想,枢纽站实际建成时可能会有较大的改变。

但是,这次信息的发布还是向公众透露了马斯克拉斯维加斯地下环路的进展情况,据他在推特上的回应,这一交通枢纽 “很快就会建成”。

按照计划,会议中心的地下环路需要修建两条隧道。今年 5 月时,该公司已经完成了其中一条的挖掘。

马斯克已经同其他相关方达成了协议,其中就包括圣贝纳迪诺(San Bernardino)交通运输管理局,该管理局计划使用特斯拉的汽车运送往返于安大略国际机场的乘客。

拉斯维加斯会议中心管理局在 5 月给 Electrek 的声明中称:

“挖掘机已经穿破了用于扩建的、占地面积约 140 万平方英尺的西大厅会议中心附近的混凝土墙,修建进度的 80% 已达成,预示着两条单向隧道的开挖工作基本实现,这一地下环路被命名为会议中心环路。”

除了在拉斯维加斯,boring company 在其他地方也取了进展。

根据 The Mercury News 的最新报道,圣贝纳迪诺交通运输管理局将与特斯拉及其姊妹钻井公司合作开发 12 座的电动货车,用于在约 3 英里长的隧道中运送乘客。

这些货车将往返于库卡蒙格牧场(Rancho Cucamonga)与安大略国际机场之间,这条线路最近才得到了批准。

按照计划,这些货车将以 127 公里 / 小时的速度搭载乘客在这条 2.8 英里的线路上高速往返穿梭。