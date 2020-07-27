微软 Chromium 版 Edge 浏览器将获得新 PDF 功能

IT之家7月27日消息 微软经过改进的Chromium 版Edge浏览器将获得多项PDF新功能。用户曾表示，经典的Microsoft Edge是Windows上最好的PDF客户端，它也是默认的PDF阅读器。

除了流畅设计和其他功能之外，Chromium版Edge缺少了高级PDF功能。当然，这并不一定表示微软已放弃为新款Edge浏览器创建PDF新的功能。

Chromium 版Edge最近获得了对“突出显示模式”的支持，该功能使你可以通过直接选择文本来突出显示PDF中的重要点。在Microsoft Edge中进入突出显示模式时，无需单击突出显示按钮。

IT之家获悉，Microsoft Edge已经准备好获得更多PDF功能，包括经典Edge的流畅滚动体验。此外，你将能够访问基于PDF的小说或书籍的目录（索引），并使用各章节来浏览故事。

以下是微软Edge即将推出的所有PDF功能的列表：

文本注释功能，可让你将自己的注释添加到PDF文件文本中。

下一次更新还将增加对“受保护的PDF文件”支持，并为文档增加一层安全性。此功能将文档的访问权限限制为具有某些权限（例如查看、复制或注释）的用户。

将可以很快查看受保护文件的标签。

增加对MIP保护文件的支持。

辅助功能：支持使用屏幕阅读器填写PDF表单，还可以使用插入符号模式浏览PDF文档。

这些改进是对现有PDF功能（如黑暗模式、表格等）的补充。

微软Edge发布时间表

最近，微软在未来几个月内计划如何更新Edge浏览器方面更加清晰。

根据路线图，下一个主要版本是Edge 85，它应该在本周的Beta通道中上线。同样，除非报告有重大障碍，否则Edge的下一个稳定更新可能会在8月的最后一周登陆。