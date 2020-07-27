Gartner 预测 2020 年全球公有云营收增长 6.3%

（原标题：Gartner预测2020年全球公有云营收增长6.3% DaaS增速最快）

Gartner 最新预测，2020 年全球公有云服务市场将增长 6.3%，总额将达到 2579 亿美元，高于 2019 年的 2427 亿美元。公有云服务是 2020 年IT支出中最具前景的亮点之一。

其中，桌面即服务（DaaS）预计将在 2020 年实现最显著的增长，增幅高达 95.4%，达到 12 亿美元。DaaS 为那些支持激增的远程工作人员的企业，以及他们对能够从不同设备和不同地点安全接入企业应用程序的需求，提供了一种平价的选择。

软件即服务（SaaS）仍然是最大的细分市场，该市场预计 2020 年将增长至 1048 亿美元（参见表 1）。从本地许可软件到基于订阅的 SaaS 模型，再加上新冠疫情期间对新软件协作工具的需求增加，这两个 因素推动了 SaaS 的增长。

第二大市场领域是云系统基础架构服务，即基础架构即服务（IaaS），该市场预计 2020 年将增长 13.4%，达到 504 亿美元。全球经济下滑所产生的影响，加剧了企业迫切要求摆脱传统基础架构运营模式的需求。

Gartner 分析认为，在新冠疫情期间，采用公有云服务为 CIO 们提供了两个明显优势：使用的成本规模，以及延期支出。自新冠疫情爆发以来，有关公有云实用性的的争论都被至于一旁。在 2020 年余下的时间里，那些打算扩展远程工作功能的企业，将优先考虑协作软件，移动设备管理，远程学习教育解决方案和安全性，以及可扩展以支持增加容量的基础架构。

Gartner 预计随着经济的重启以及更多常态经济活动的恢复，许多地区的云支出预计将迎来快速增长。