Redmi Prime 新机将于 8 月 4 日印度发布

IT之家 7 月 27 日消息 Redmi 宣布将于下周在印度推出一款 Redmi Prime 智能手机，具体来说，该机将于当地时间 8 月 4 日中午 12 点在印度推出，这款智能手机将通过亚马逊发售。

根据Redmi的预告，这款手机的真实名称可能被称为 Redmi 9 Prime，该机可能是上个月在全球推出的 Redmi 9 或 Redmi 9A 的印度重命名版本。IT之家了解到，小米已经在印度推出了 Redmi Note 9 Pro Max、Note 9 Pro 和 Note 9 手机。预计 Redmi Prime 将是一款经济型手机，价格可能低于 1 万卢比（约930元）。

Redmi 还没有透露太多关于 Redmi Prime 的信息，但该公司已经预告，手机将配备水滴屏，并将提供强大的游戏性能。

假设 Redmi Prime 是 Redmi 9A 的重命名版，那么该机将采用 HD + 显示屏、联发科 G25 芯片组、1300 万像素单后置摄像头和 5000mAh 电池。如果 Redmi Prime 是 Redmi 9 的重命名版，那么该机将采用 FHD + 显示屏、联发科 Helio G80 SoC、1300 万像素四摄像头和 5020mAh 电池。