科创板乘风破浪这一年：市值破 3 万亿，诞生 5 家千亿芯片企业

7 月 22 日，芯朋微、奇安信、力合微、三生国健、震有科技、德林海和大地熊 7 家科创板企业同时上市。至此，科创板上市企业数量达到 140 家，截止该日收盘合计市值突破 3 万亿元。

这一天，科创板正式迎来开市一周年。

一年前的 7 月 22 日，被誉为 “中国版纳斯达克” 的科创板正式开市，首批 25 家企业上市交易。作为中国资本市场改革 “试验田”的科创板，在提出 8 个月后进入实质运行阶段。

这一年来，科创板奋力改革，乘风破浪，不断刷新人们认知，创造出多个纪录——不到 50 天的闪电过会上市速度，亏损企业不再被拒之门外，首日暴涨超 10 倍，首家红筹和首家发行 CDR（中国存托凭证）企业诞生，多数企业股价翻倍暴涨等。这些无不让市场狂欢，一场场造富运动持续上演。

在度过周岁生日后，科创板被正式编入上证指数。同时，科创板也进入解禁期，首批减持潮密集来袭，市场 “先跌为敬”。取得阶段性成功的科创板面临挑战，但更多的则是机遇。

总市值突破 3 万亿 医药唱主角半导体受关注

截止 7 月 22 日，科创板共有 140 家企业上市，到该日收盘时总市值已达到 3.3 万亿元；其中 70 家企业市值超百亿，7 家市值超千亿，刷新 A 股上市速度的中芯国际以近 6000 亿元市值位于首位，另外 6 家公司（金山办公、寒武纪、中微公司、沪硅产业、澜起科技、君实生物）则均在 1000-2000 亿元之间。

截止 7 月 22 日收盘 7 家市值千亿的科创板企业 制图/搜狐科技

值得注意的是，在这 7 家企业中，除了金山办公和实生物，其余 5 家均为半导体领域企业。中芯国际是中国大陆规模最大、最为先进的晶圆制造厂，寒武纪是一家 AI 芯片设计公司，中微公司是国内半导体设备龙头之一，沪硅产业则是国内技术领先的半导体硅片制造企业，澜起科技是全球排名第二的内存接口芯片厂商。随着国产替代呼声高涨，半导体越加备受关注，而市场显然也给予了其更高的估值。

从市场表现来看，140 家科创板上市企业股价相较发行价均保持正向上涨（截止 7 月 22 日收盘），有 94 家企业，即约 67% 的企业涨幅翻倍；其中 10 家企业累计涨幅超过 5 倍，尚未盈利的沪硅产业位列第一，超过 1000%，天智航、安集科技、国盾量子则分列其后，涨幅均达到 800%，其中国盾量子首日暴涨超 1000%，刷新科创板新股首日涨幅纪录。

在行业分布方面，按申万分类，生物医药领域以 29 家上市企业独占鳌头，成为最大的一股力量；计算机（软件开发、IT服务）、机械设备（专用设备、通用机械）、电子（半导体、光电子）分别有 28、26、22 家企业实现上市，合计占比 75%。这些行业均属于科创板重点推荐的领域，科创板烙上了深深的硬科技底色。

科创板 140 家上市企业的申万行业分布情况 制图/搜狐科技

资深投行人士王骥跃对此也深以为然。他表示，一年下来，科创板企业的科创属性方面整体上显著提高。

这从这些企业的研发投入力度也可看出。近日，中央广播电视总台上海总站和申万宏源有限公司研究所共同编撰的首部《科创板白皮书 2020》显示，科创板企业报告期内研发投入占比平均为 11.29%，远高于同期上市的 A 股其他板块新股，核心技术达到国内领先水平的占比高达 63%，另有占比 21% 的企业处于国际领先地位，其中多家企业位于行业领先。

具体来看，在上市的 140 家科创板企业中有一半企业的研发费用率超过 10%，百奥泰、神州细胞的研发投入甚至分别达到营收的 909 倍、196 倍，去年研发分别达到 6 亿元、5 亿元；寒武纪、君实生物去年的研发支出也高于营收，分别为 5 亿元、9 亿元，占营收的比重均在 122% 左右。

这也导致这 4 家企业仍未实现盈利。在推出科创板之前，未盈利就意味着被资本市场拒之于门外，但在科创板，这些已不再是上市障碍。除了前述 4 家企业，目前在科创板还有 6 家上市企业处于亏损，包括中芯国际、沪硅产业、泽璟制药、天智航、埃夫特、奇安信，其亏损的原因大多也是研发所致，如中芯国际去年的研发高达 47 亿元，位于科创板首位，在整个 A 股也排名靠前；7 月 22 日才上市的网络安全企业奇安信去年研发支出也超过 10 亿元，占营收的比重达到 33%，同期则亏损近 5 亿元。

科创板 10 家尚未盈利的企业研发情况 制图/搜狐科技

可以看到，这些亏损企业多集中在半导体和生物医药领域，都是需要长期投入、研发成果转化周期长的行业，其中专注于肿瘤、血液疾病等治疗领域的创新驱动型新药研发企业泽璟制药是首家采用第五套标准过会的科创板公司，也是中国 A 股市场首家亏损公司上市案例。

此外，科创板还开创中国资本市场多项先河，如第一家同股不同权的企业优刻得，首家以红筹 / VIE 架构上市的华润微，第一家发行 CDR 的九号机器人，以及首家同时在 A 股和 H 股上市的红筹企业中芯国际等。这些无不体现了科创板充分的包容性。

1700 亿市值解禁压顶 科创板的挑战和机遇

在开市一周年之际，科创板也伴随着大额解禁。据 Choice 数据，仅仅在 7 月 22 日当天，科创板解禁市值就超过 1700 亿元。

具体来看，西部超导、天宜上佳、虹软科技、容百科技、澜起科技、中微公司、光峰科技、睿创微纳等公司解禁规模占其流动市值比重均超过 300%，其中西部超导达到了 639%。此前市场不少声音认为解禁潮会对市场造成冲击，但从 7 月 22 日的表现来看，科创板平稳过渡，当日正式发布的首个科创板指数——科创 50 收涨 0.47%。

不过，减持套现还是如约而至。7 月 23 日晚间，西部超导、容百科技、光峰科技等 8 家公司同时发布股东减持股份计划公告，其中西部超导减持股份占比最高，该公司四位股东拟合计减持股份不超过公司总股本的 14%，按当日收盘价计，涉及市值达 21 亿元。中微公司则发布首单询价转让计划，9 名股东计划减持 2.66% 股份，涉及市值超 25 亿元。

王骥跃表示，限售减持本质上和无限售的投资者获利了结是一样的，减持潮过后，由于流通量的增加，相关公司的市场价格会更合理些。不少观点认为，这也将在一定程度上助推科创板估值回归理性。此前高估值是科创板普遍存在的现象，典型的如最近上市的中芯国际、寒武纪，估值表现已超出市场逻辑，更多的反映的是国产替代预期。

深度科技研究院院长张孝荣此前就对搜狐科技表示，中芯国际作为产业龙头，承载着重大科技创新的希望，价值不可估量。但他也表示，从传统的估值观点来看，市场对中芯国际的预期有点偏高，带来芯片股阶段性的调整是有可能的。

市场也迅速做出反应。在解禁减持潮等多种利空因素叠加下，7 月 24 日 A 股大跌，科创板也历经较大程度的回调，科创 50 指数回落幅度高于另外三大指数，大跌超 7%，总体市值回落至 3.07 万亿元，相较 7 月 22 日蒸发达 2475 亿元；板块内仅 7 家企业上涨，28 家企业跌幅超过 10%，龙头股中芯国际下跌近 9%，市值蒸发至 5300 多亿元，也带动半导体板块集体走低，澜起科技、沪硅产业市值均跌破千亿。

值得注意的是，此次解禁减持仅涉及到首批 25 家科创板公司，未来还会有更多的解禁袭来，这对于被认为是存在估值泡沫的科创板来说面临压力。不过，国盛证券分析师认为，解禁对市场或有短期冲击，影响相对有限，反而可能是 “黄金坑”。

此外，在科创板推行的以信息披露为核心的注册制也已经在创业板实施。王骥跃认为，这将给科创板带来压力。他解释到，创业板 IPO 门槛更低，而且没有科创属性的限制，在规则上有后发优势，和科创板之间并不是适度竞争，而是非常激烈的竞争。从近期新申报企业来看，选择创业板的拟 IPO 公司数量已经显著超过了选择科创板的公司。

不过，王骥跃认为，对于已满周岁的科创板，更重要的并不是与创业板在 IPO 资源上的竞争，而是在格局上可以更大一些，把改革试验田的功能发挥地更充分一些。科创板应当充分借鉴境内外各市场的先进经验，对资本市场的基础制度提出科创板的改革方案，从而让科创板的公司一直享有改革红利，并以此吸引更优质的公司来科创板上市，进而获得与其他板块的持续性竞争优势。

他认为，科创板的未来，在于持续不断的改革创新担当，在于持久的改革红利，在于不断完善的市场制度，而不在于上市公司的多寡。不过，科创板仍有着充足的后备军。据上交所披露，目前还有 23 家企业通过科创板注册等待上市，3 家过会，177 家企业已问询或受理。

普华永道审计部合伙人邓锡麟预计，年内还将有超 50 家企业陆续登陆科创板，同时将有越来越多在境外挂牌的红筹企业因科创板而回归 A 股。此前美国监管机构不断加强对中概股监管后，市场就认为中概股将迎来回归潮，除了港股，科创板或也会是不少企业的选择。

此外，科创板已经吸引了更多明星企业的青睐。百度先前传出筹备回归 A 股，且不排除在科创板上市的消息，估值 2000 亿元的京东数科也爆出将在科创板上市，并挂出上市辅导公告。估值 2000 亿美元的独角兽蚂蚁集团近期也官宣将在科创板和港交所寻求同步发行上市，有望成为 A 股史上融资规模最大的 IPO，被不少人称为史上最大的造富运动。

这也被视为科创板周年最好的生日礼物。随着未来更多具有科技实力企业的加持，科创板将继续踏浪前行。