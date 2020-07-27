老牌下载加速：迅雷白金会员年卡 7 折 126 元

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活动时间：7月27日 - 8月2日
会员大促合集：
|会员名称
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|迅雷（7月27日 - 8月2日）
|白金会员年卡
|￥180/￥126
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|白金会员年卡
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|喜马拉雅FM+百度文库（7月25日 - 27日）
|VIP会员年卡+
文库会员月卡
|￥242.9/￥98
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|QQ音乐+百度文库（7月20日 - 27日）
|豪华绿钻年卡+
文库会员月卡
|￥204.9/￥139
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|百度文库（7月25日 - 27日）
|文库会员年卡
|￥120/￥89.9
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|WPS+百度文库（7月21日 - 31日）
|会员年卡+
文库会员年卡
|￥188.9/￥99
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|超级会员年卡+
文库会员年卡
|￥278.9/￥179
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|腾讯视频（7月25日 - 29日）
|超级VIP双年卡
|￥976/￥488
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|超级VIP双年卡
|￥976/￥488
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