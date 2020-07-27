美的集团：拟分拆子公司美智光电至创业板上市

7 月 27 日消息，美的集团对外发布公告称，根据公司总体战略布局，结合美智光电科技有限公司（以下简称 “美智光电”）业务发展需要，为进一步推动美智光电业务增长，规范治理运作以及拓宽融资渠道，依据 A 股上市公司分拆所属子公司境内上市的相关规定，结合美智光电自身所属行业、主营业务情况及未来经营规划与发展战略，公司董事会授权公司经营层启动分拆美智光电创业板上市的前期筹备工作。

公告指出，本次授权公司经营层启动分拆子公司美智光电创业板上市前期筹备工作事宜，有利于拓宽美智光电的融资渠道，支持美智光电持续研发和经营投入，提升公司持续盈利能力及核心竞争力。我们认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权经营层启动分拆美智光电上市相关筹备工作。

美的集团还表示，公司分拆美智光电创业板上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司经营层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆美智光电上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。本次分拆上市事项在实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆美智光电上市筹划和决策事宜。