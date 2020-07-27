即将发布？索尼官方疑似曝光 WH-1000XM4 旗舰降噪耳机

IT之家 7 月 27 日消息 索尼可能终于准备好要发布 WH-1000XM4 旗舰降噪耳机了，离现款 WH-1000XM3 发布已有两年之久，索尼巴西公司似乎已经在其 Instagram 上预告了 WH-1000XM4。

索尼 WH-1000XM4 第一次浮出水面是在 2019 年 12 月，当时该耳机出现在 FCC 上，之后今年 4 月份百思买公布了 WH-1000XM4 的产品页面。然后，戴尔加拿大和沃尔玛发布了该耳机的上市信息，然后 FCC 和索尼之间的保密协议也已经到期，导致监管机构公布了 WH-1000XM4 的测试照片和说明书。

▲FCC 公布的照片

上个月出现的大量爆料表明，索尼即将发布这款耳机。现在，索尼巴西公司似乎在其 Instagram 上预告了 WH-1000XM4 的消息，，索尼巴西发布了一些光线不佳的耳机照片，标题大致翻译为 “音频的未来在这里”。

网友已将 WH-1000XM3 和 WH-1000XM4 的设计差异勾勒出来了，表明索尼巴西放出的照片是新款耳机而不是 1000XM3。首先，黑色版的 WH-1000XM3 有一个灰色的 NFC 标志，而索尼巴西公司所展示的图片中，是一个黑色的 NFC 标识。其次，头带与耳罩臂之间的塑料元件与 WH-1000XM3 上的也不同。

FCC用户手册扫描件则证实，WH-1000XM4将只支持AAC、SBC和LDAC编解码。相比之下，WH-1000XM2和WH-1000XM3还支持高通aptX和aptX HD编解码。用户手册还证实，WH-1000XM4将支持最高96kHz的LDAC和990kbps的比特率。

IT之家了解到，索尼巴西公司并没有放出发布日期，因此索尼何时发布 WH-1000XM4 仍不清楚，不过应该很快了。