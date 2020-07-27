Reno4 系列热销，6 月 OPPO 5G 手机环比增长 50%

IT之家 7 月 27 日消息 随着 5G 商用进程加快，手机行业迎来新变化，手机厂商继续用 5G 刺激内需，发力产品线扩张，5G 手机价格竞争格局呈现分化趋势。在细分市场中，头部厂商开始了紧锣密鼓的产品布局，2020 年 5G 手机逐渐从概念走向量产，从高端走向大众。

上个月推出的 OPPO Reno4 系列便是瞄准了 3000 元档位的 5G 手机。其具体表现如何，赛诺市场研究通过市场销量与用户数据进行了相关解读。

根据赛诺零售监测数据库最新数据显示，受疫情影响，二季度国内手机市场销量同比下降 6.1%，但 5G 手机超预期，全年预计销量从 1.2 亿台升至 1.5 亿台，占比超 40%。而在 6 月份，随着 Reno4 系列的上市及热销，OPPO 5G 手机销量增速最高，环比增幅达到 50%。

到 Reno4 系列上市时，Reno 系列已经经过了三代产品积累。在 Reno4 系列上市后，因为其创新高的销量，拉动了 OPPO 5G 手机销量快速增长。

IT之家了解到，根据数据分析，2500-2999 元是手机市场份额增加最大的价位，Reno4 系列 2999 元起的价格卡位比较精准，此价位段 OPPO 的销量排名也实现了连续四周的增长。在产品功能上，Reno4 系列的轻薄外观、65W 超级闪充等功能也集中了 5G 时代的用户痛点。