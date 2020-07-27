白色版 Xbox Series X 手柄曝光，主机也是白色

IT之家 7 月 27 日消息 一个白色的 Xbox Series X 手柄照片近日出现在 Reddit 上，发帖者声称自己是在华盛顿州一个微软员工为孩子举办的派对上拍下了这张照片，之后发帖者删除了账号和图片。

照片显示这款白色的手柄应该就是 Xbox Series X 的新款手柄，因为该手柄采用了新的 D-pad，同时还有新的分享按键。外媒 The Verge 在该用户的账户被删除之前与其进行了沟通，后者声称这款手柄的主机也是白色的，并且新主机 “看起来更方正，Xbox 按钮在上面看起来更大”。

▲Xbox Series X 手柄的黑色版本

该发帖者还声称在该主机上玩过游戏，界面看起来还是 Xbox One 的 UI。有网友猜测，这个白色的 Xbox 手柄可能表明 Xbox Series X 还有别的版本存在。据此前传闻，微软将在 8 月份推出更便宜的 Xbox Series X 版本，代号为 Lockhart。

目前还不清楚白色手柄是否为真品，如果是真的并且属于微软员工，那么也可能只是一个特别版的 Xbox Series X。IT之家了解到，微软在 2013 年曾专门为员工打造了一个白色的 Xbox One，因此微软可能会再次专门为员工打造白色版的 Xbox Series X。