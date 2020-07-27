极米科技发布全新投影仪品牌 MOVIN：主打极致轻薄，售价 1699 元起

7 月 27 日消息，极米科技正式推出旗下全新品牌 MOVIN 并带来了两款新品 MOVIN 01X 和 MOVIN 01。该系列定位娱乐轻投影并主打极致轻薄，售价分别为 2299 和 1699 元。

极米 MOVIN 系列在外观继承了极米经典的方圆几何设计，同时又融入了新生代极简概念，产品仅有一本书的厚度。并且外观设计中还包含了极具品牌性格的色彩理念和全新的斜纹符号纹理，其中 MOVIN 01X 为能量紫配色，MOVIN 01 为活力橙配色。

这次发布的两款新品中，MOVIN 01X 亮度为均值 500ANSI 流明，MOVIN 01 亮度为均值 450ANSI 流明。二者均支持全自动梯形校正、STR 快速开机等旗舰机技术，并且还支持 HDMI 低延迟模式，能够带来更好的主机游戏体验。极米 MOVIN 系列还在以往无线投屏的基础上对数据线连接投屏进行了支持，从而带来更稳定的投屏体验。除此之外，极米 MOVIN 系列均内置音响并支持 touch + 碰传贴配件，通过手机轻触，就可以实现音频的快速播放。

MOVIN 01X 首发售价 2299 元，MOVIN 01 首发售价 1699 元，将于 7 月 28 日 0 点正式发售。