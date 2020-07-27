微博发布公告：将集中整治自媒体违规采编发布互联网新闻信息等乱象

IT之家 7 月 27 日消息，周一晚间，微博发布公告称，将集中整治自媒体违规采编发布互联网新闻信息等乱象。包括自媒体违规采编和发布新闻信息、群体性违规行为、规范网络直播、增加审核人力等。

IT之家整理相关内容，微博开展整治平台和自媒体账号突出问题规范网络传播秩序专项行动的公告 （一）：

7 月 23 日国家网信办召开了集中整治商业网站平台和 “自媒体”突出问题、进一步规范网络传播秩序专项部署会，会议要求各网站平台要切实履行主体责任，深入开展自查清理，规范自身行为、管好平台账号，切实维护好网络传播秩序。通过对六个方面的集中整治，重点解决一些商业网站平台和 “自媒体”片面追逐商业利益，为吸引 “眼球”炒作热点话题、违规采编发布互联网新闻信息、散播虚假信息、搞 “标题党”等网络传播乱象，促进网络传播秩序有明显好转。

为落实国家网信办会议精神和北京市网信办的工作要求，微博马上成立了专项整治工作小组，经调研和讨论，确定了微博在本次专项整治中的主要任务：

一、 集中整治平台内自媒体账号违规采编发布互联网新闻信息、转载非合规稿源问题。

二、 加强社区规则建设，有效形成对群体性违规行为的治理能力，完善信用积分机制，形成合理评价和约束用户行为的机制。

三、 规范平台热点榜单运营管理，建设导向良好、真实可信、合规运行的各类热点榜单机制。

四、 加强微博大 V 参与各类网络活动的管理，规范各类网上直播；

五、 畅通投诉渠道，加快微博投诉产品升级，增加审核人力。

六、 加强媒体账号和其他内容类账号的正能量传播。

在本次专项整治中，微博将积极履行企业主体责任，贯彻和坚持标本兼治的原则，以解决现有突出问题为抓手，以建立长效机制为目的。坚决落实主管部门要求，欢迎社会公众及广大用户进行监督。

对平台内发布涉黄低俗信息、违规采编转载互联网新闻信息、散播虚假信息、宣扬仇恨、散布极端观点恶意营销的账号，坚决发现一批、查实一批、处罚一批。

本次专项整治中，微博将每周发布相关处置结果，公示主要任务工作进度，并设置了 “专项整治投诉邮箱”接收专门投诉，欢迎用户积极提供线索。

附：

专项整治投诉邮箱地址：[email protected]