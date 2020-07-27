脸书推迟发布第二季度财报，与扎克伯格听证会冲突

7 月 27 日晚间消息，Facebook 今日宣布，将推迟发布 2020 年第二季度财报，因为原定日期与公司 CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）出席国会听证会的日期有冲突。

Facebook 原计划于 7 月 29 日发布第二季度财报，但最新消息显示，Facebook CEO 扎克伯格将于 7 月 29 日出席美国众议院的一场听证会。为了避免冲突，Facebook 今日宣布，将第二季度财报发布日期推迟一天至 7 月 30 日。

美国众议院司法委员会（HRJC）下属的反垄断小组原定于 7 月 27 日举行这场听证会，但由于该日期与已故议员、黑人民权先驱约翰 · 刘易斯（John Lewis）的追悼会日程冲突，决定推迟到 7 月 29 日举行。

2019 年 6 月，HRJC 宣布对 Facebook、亚马逊、Alphabet 和苹果公司进行反垄断调查。作为调查这些公司的商业行为是否伤害了规模较小的竞争对手的一部分，反垄断小组将询问 Facebook、亚马逊、Alphabet 和苹果公司的 CEO。

这些公司 CEO 的证词将是调查完成前的最后一步，预计调查将产生新的立法提案，以改革和规范数字市场。知情人士称，HRJC 可能会在今年夏末或初秋公布针对这四大科技公司的反垄断指控，并就如控制它们的市场地位提出建议。

分析人士称，届时这四大科技公司的 CEO 们将为自己辩护，称他们的公司面临激烈的竞争，并驳斥其公司占据主导地位的说法。今日还有报道称，这些 CEO 还将以 “爱国”为由，称这些企业的成功有益于美国的发展。