游戏玩家抓狂！教你解决 Win10 驱动升级 Bug

相信很多游戏玩家都遇到过 Win10 自动升级驱动的相关问题，最常见的，可能就是 Windows Update 无法安装上驱动了。不少玩家都会自行安装最新的显卡驱动，运行一切正常，然而就遭不住 Windows Update 的疯狂报错，就如下图。

▲安装了最新的驱动后，Win10 推送老驱动却装不上，报错信息挥之不去

为什么会这样子呢？这和 Windows Update 的机制有关。Windows Update 会推送经过微软验证的 WHQL 驱动，然而这样的驱动，往往不如设备厂商官网发布的驱动来得新。玩家手动到官网下载安装了最新驱动，但禁不住 Windows Update 很多时候仍会推送旧版的 WHQL 驱动，推送后又检测到已安装的驱动版本更高，安装失败并报错。

不得不说，Windows Update 这个机制非常反人类。知道设备上的驱动版本更高，直接别推送就是了，偏偏还要继续推送旧版驱动，推送了又装不上，只留下一个报错的信息，这报错的信息还消不掉！天天看着 Win10 的升级界面有个报错，实在烦不胜烦。

要如何解决这个问题？其实微软官方提供了一个解决方案，可以屏蔽掉特定的 Windows Update 推送项目，这就来给大家介绍一下吧。

Show or hide update 官方下载：http://download.microsoft.com/download/f/2/2/f22d5fdb-59cd-4275-8c95-1be17bf70b21/wushowhide.diagcab

这是微软官方提供的一个小工具，名字叫 Show or hide update，可以说非常直白了。它的使用很简单，下载完成后，双击运行，即可看到一个如下图的窗口。其中，窗口有一个 “高级”的可点击处，其实其中只有是否自动修复一个选项，保持默认即可。

主界面

点击下一步。Show or hide update 会让你选择隐藏更新，或者重新显示隐藏了的更新。这里选择第一个，隐藏更新。如果之后想要重新让 Win10 推送这个更新，可以再次运行工具，选择第二个重新显示更新的选项。

选择 “Hide updates”

接下来 Show or hide update 就会自动扫描有什么更新项可以隐藏。可以看到，Show or hide update 扫描出了相关的显卡驱动，驱动的版本号和 Windows Update 所推送的一模一样，可以确认这就是一直推送、一直无法成功安装的驱动，将其勾选。

选择想要隐藏的 Windows Update 推送选项

之后的事情就很简单了，Show or hide update 这工具会自动修复问题，让相关的驱动不再推送，问题就解决了。再次开启 Windows Update 并且刷新，可以发现已经没有了报错信息，也不会再推送装不上的老驱动。

隐藏后，这个更新就不会再出现在推送中了

可见，Show or hide update 这个小工具还是相当实用的。它不仅可以用来隐藏无法安装的老驱动推送，还可以隐藏其他你不想要的 Win10 更新。但有一说一，这个小工具本来就没有必要存在，为什么微软不能让 Win10 内置这样的功能呢？Windows Update 能不能别推送装不上的旧驱动？希望微软能做得更好吧。