uPDF：超良心的免费 PDF 转换工具

很多朋友都有将 PDF 文件转换为其他格式的需求，例如 PDF 转换为 Word、Excel 等。毕竟 PDF 虽然利于传播，但却难以编辑。怎么办？一些软件例如 WPS 就带有这类功能，可惜的是，这样的功能却不是没有代价的。

以 WPS 为例，当你用 WPS 开启 PDF 的时候，会看到 PDF 转换 Word 的提示。

WPS 中开启 PDF，有醒目的转换 Word 格式的选项

然而当你真的用了这功能，却会发现它是要收费的！WPS 的 PDF 转 Word 功能需要开通 WPS 会员才能完全体验，WPS 会员最低价格为 89 元一年（最低起购时长为一年），如果不开通会员的话，只能免费转换 5 页。也就是说，为了 PDF 转换 Word 这个功能，你需要花费大几十快，这性价比实在不高。

但 WPS 只能免费转换 5 页 PDF 成为 Word

WPS 使用完整的 PDF 转换 Word 功能，需要开通会员，一年会费 89 元

怎么办？其实 PDF 格式的转换，算不上是一个技术含量很高的活儿，不少免费的小软件也可以实现。例如这款来自个人开发者的 uPDF，就是 PDF 处理的神器！一起来看看吧。

uPDF 来自开发者 “howze”，它可能会被某些杀毒软件报毒，这是因为程序做了加密和打包，某些杀软会 “杀壳”，因此会误报。

可能会被报毒，允许即可

uPDF 无需安装，是单文件的绿色软件，解压后直接运行即可。

开启 uPDF 后，可以看到功能一目了然。uPDF 支持 PDF 文件的各种处理，包括 PDF 转换为 Word、Excel、PPT 乃至图片格式，这完全是免费的，可比 WPS 厚道多了。

uPDF 界面，可见处理 PDF 的功能相当多

PDF 转换前后对比（左 PDF，右 Word），排版令人满意

与此同时，uPDF 还提供了 PDF 转换格式的诸多细调选项。例如你想要把 PDF 转为 Word，可以设置不同的模式，转换为 Word 后的排版也不一样；又例如 PDF 转换为 Excel，可以设置是否每个 PDF 页面单独成为 Sheet；而 PDF 转为图片则可以设置图片的格式。另外，uPDF 甚至还支持扫描版 PDF 的 OCR，默认调用百度接口，开发者也另外提供了离线版的 OCR 语言包，相当给力。

轻松提取 PDF 中的图片

除了转换 PDF 格式，这款 uPDF 也有其他很多和 PDF 相关的功能。例如 PDF 压缩，可以让 PDF 文件大大减小体积；例如 PDF 合并拆分，可以将几份 PDF 合并成为一个完整的大 PDF 文件或者反过来拆分。

PDF 拆分功能

此外 uPDF 还有去水印、去保护等功能，总之你想要处理 PDF 文件，它大有用武之地。

目前 uPDF 仍在不断更新，功能也在逐渐完善。如果你有这方面的需求，不妨尝试一下吧。