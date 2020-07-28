安卓之中还能运行安卓！神奇的安卓虚拟机 App

PC 上的虚拟机大家玩得多了，手机上的虚拟机不知道大家玩过没？PC 上装了虚拟机后，等于操作系统中多了另一个系统，可以在虚拟机的系统中安装各类软件，和真机互不干扰。而很多安卓玩家不知道的是，其实在安卓平台上，也有虚拟机类的 App！这款 VMOS，便是安卓上的虚拟机，它可以让你在安卓系统中，运行另一个独立的安卓，一起来看看吧。

在 PC 上，虚拟机类的软件一般都需要经由比较复杂的配置，最起码还是需要自行设置 CPU 核心数、内存硬盘大小之类的参数，还得自己下载镜像安装系统。但 VMOS 却没有这些步骤。安装 VMOS 后，点击开启，赋予相应的权限（由于需要实现的功能多，VMOS 请求的权限也比较多），之后 VMOS 就会自动下载安卓 ROM 文件，完成后就可以使用虚拟机功能了。

VMOS 需要较多的权限，安装完成后，还需要下载 ROM，也只能使用官方提供的 ROM

和 PC 上的虚拟机相比，VMOS 的配置可谓是相当简单，颇为傻瓜化。这样的优点是简单易用，但缺点则是缺乏个性化定制，你不能自行设置虚拟机的硬件配置，以及想要安装的安卓系统版本。

VMOS 运行时，会直接开启一个全新的安卓系统界面，其中运行的是一个完整的虚拟机安卓系统。与此同时，还会显示一个悬浮小球，点击小球即可弹出关于这个虚拟机中安卓系统的控制选项，例如关机、返回等等。

VMOS 界面，很多系统级的操作都通过悬浮球实现

VMOS 中的安卓系统功能是非常完备的。我们来说说这个虚拟机安卓系统的种种信息和体验吧。

安卓系统版本：5.1.1

首先，VMOS 虚拟机安卓的系统版本在安卓 5.1.1，这是一个比较老的版本了，某些功能已经落后，一些比较新的 App 可能也无法兼容。

VMOS 的安卓版本，是比较老旧的安卓 5.1.1

硬件、性能和资源占用

通过 AIDA64 等工具，可以观察到 VMOS 虚拟机安卓中，模拟的 CPU 为三星 Exynos 4412，这是一颗 8 核 Cortex-A17 的 CPU，最高频可达接近 3GHz。在 RAM 和 ROM 方面，容量和真机相同。

模拟了 Eyxnos 4412 处理器，RAM 和 ROM 容量和真机相同

在实际体验中，可以感受到 VMOS 安卓虚拟机还是比较流畅的。虽然帧数对比实机还是有所不如，算不上很丝滑，但帧数还是很稳定的，而且响应速度比较快，大多数 APP 都可以顺利运行。

在资源占用方面，VMOS 需要 2G 以上的存储空间，RAM 则越大越好。

VMOS 需要占据 2G 左右的存储空间，RAM 越大越好

可自由安装 App，但不一定兼容

其次，VMOS 提供了一个应用商店，而且桌面上排布着不少 App 的快捷方式，点击后就会安装相应的 App。

可以安装各种 App，支持多任务

除此以外，你也可以自行利用 APK 文件来安装 App。在 VMOS 中，可以使用 “文件中转站”，来读取手机本身安卓系统中的内容，自然也可以开启各类包括 APK 在内的文件。不过，由于 VMOS 的安卓系统比较老，因此并不兼容某些 App，例如最新的安兔兔就无法成功运行。

可以通过 “文件中转站”，在真机和虚拟机之间共享文件

另外，VMOS 也不允许 “套娃”的操作，在 VMOS 中是无法再安装另一个 VMOS 的。

某些 App 无法运行，如安兔兔；也无法在 VMOS 运行 VMOS，玩 “套娃”

没有单独的电话短信和 WiFi

在 VMOS 安卓虚拟机当中，找不到电话、短信的相关功能，也无法找到 WiFi 网络的选项。这意味着它并不能读取 SIM 卡和连接蜂窝网络，也不能单独连接 WiFi。

设置界面，没有蜂窝网络和 WiFi 的设置

不过 VMOS 是可以联网的，走的是手机当前的网络通道。通过工具可以查看到，VMOS 默认电话类型是 GSM，没有连接移动网络；同时 VMOS 连接着一个叫 “wifi”的热点，网络连接速度固定在 72Mbps，这些信息是无法更改的。

自带 root 权限

这是一个很值得一提的特性。VMOS 安卓虚拟机自带了 root 权限，通过相关的检测 App，以及一些需要 root 权限才能运行的应用，都可以检测到 VMOS 的的确确是拥有 root 权限的。如果你有什么 root 应用想要尝试，又怕搞坏系统，那么 VMOS 可以作为一个试验田。

自带 root 权限，实测有效

自带各类框架

VMOS 安卓虚拟机还有一个亮点就是自带各种框架。

自带 Xposed 乃至各种厂商的框架

我们知道安卓想要运行某些 App 或者使用某种服务，往往需要依赖特定框架。经常玩手游的朋友，可能会碰到需要 Google 框架的游戏；某些手机厂商建立自家生态也会在 ROM 中内置服务框架，例如华为 HMS。而 root 玩家要实现种种神奇功能，也需要借助 Xposed 模块。而这些模块，都在 VMOS 中有内置，也就是说无论你想要玩依附于 Google 框架的 App，还是各种脑洞大开的 Xposed 模块，都不成问题，可玩性非常高。

总结

从实际体验来看，VMOS 安卓虚拟机在使用上的确和真正的安卓系统相差无几。利用 VMOS 安卓虚拟机，可以运行一个独立的安卓系统，用户得以在其中尝试一些不想在实机中运行的 App，或者借助虚拟机双开 APP。如果你有这方面的需求，这的确很值得一试。